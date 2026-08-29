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29 августа, 09:36

«Стратегия поиска счастья»: Россиянкам объяснили, где найти идеального мужа

Психолог Идрисова: Будущего мужа стоит искать на выставках и бизнес-завтраках

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Будущего мужа лучше искать на мероприятиях, где вас может объединить общий интерес, рекомендовала психолог Мари Идрисова. По её словам, особенно перспективны кулинарные мастер-классы, книжные презентации и литературные вечера, а также встречи, посвящённые психологии и истории.

Тем, кто рассчитывает познакомиться с финансово состоятельным мужчиной, она посоветовала обратить внимание на выставки недвижимости и автосалоны. Амбициозных и нацеленных на карьеру потенциальных партнёров можно встретить на семинарах по инвестициям и бизнес-завтраках, а театральные премьеры и концерты классической музыки привлекают мужчин с развитым эмоциональным интеллектом.

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Менее удачными площадками являются ночные заведения, дейтинговые приложения и корпоративные вечеринки. По словам специалиста, 43% браков после ночных знакомств распадаются в первые три года, лишь 12% знакомств через приложения приводят к долгосрочным отношениям.

«В эпоху высокой разводимости особенно ценится осознанный и взвешенный выбор партнёра. Правильная стратегия поиска существенно повышает шансы на семейное счастье», — заключила собеседница РИА «ФедералПресс».

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Ранее телеведущая Роза Сябитова назвала ошибки, способные помешать отношениям дойти до свадьбы. По её словам, на первых этапах знакомства не стоит требовать от партнёра поведения, характерного для уже сложившейся пары, а в серьёзном союзе важны взаимность и баланс.

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Борис Эльфанд
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