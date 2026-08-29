«Стратегия поиска счастья»: Россиянкам объяснили, где найти идеального мужа

Будущего мужа лучше искать на мероприятиях, где вас может объединить общий интерес, рекомендовала психолог Мари Идрисова. По её словам, особенно перспективны кулинарные мастер-классы, книжные презентации и литературные вечера, а также встречи, посвящённые психологии и истории.

Тем, кто рассчитывает познакомиться с финансово состоятельным мужчиной, она посоветовала обратить внимание на выставки недвижимости и автосалоны. Амбициозных и нацеленных на карьеру потенциальных партнёров можно встретить на семинарах по инвестициям и бизнес-завтраках, а театральные премьеры и концерты классической музыки привлекают мужчин с развитым эмоциональным интеллектом.

Менее удачными площадками являются ночные заведения, дейтинговые приложения и корпоративные вечеринки. По словам специалиста, 43% браков после ночных знакомств распадаются в первые три года, лишь 12% знакомств через приложения приводят к долгосрочным отношениям.

«В эпоху высокой разводимости особенно ценится осознанный и взвешенный выбор партнёра. Правильная стратегия поиска существенно повышает шансы на семейное счастье», — заключила собеседница РИА «ФедералПресс».

Ранее телеведущая Роза Сябитова назвала ошибки, способные помешать отношениям дойти до свадьбы. По её словам, на первых этапах знакомства не стоит требовать от партнёра поведения, характерного для уже сложившейся пары, а в серьёзном союзе важны взаимность и баланс.