ПСЖ с Сафоновым победил «Марсель» со счётом 2:1 в чемпионате Франции

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Марсель» на его поле со счётом 2:1 в пятом туре чемпионата Франции по футболу. Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Все три мяча команды забили во втором тайме за восемь минут. Ферран Торрес вывел гостей вперёд на 66-й минуте. На 72-й Эйнджел Гомес восстановил равенство, но уже на 74-й Маркиньос забил победный гол ПСЖ.

Вскоре хозяева остались в меньшинстве. Капитан «Марселя» Тимоти Веа получил вторую жёлтую карточку на 77-й минуте и покинул поле.

После этой победы у ПСЖ восемь очков и шестое место в таблице. «Марсель» проиграл четвёртый матч чемпионата подряд. С тремя очками команда занимает предпоследнюю, 17-ю позицию.

Следующую встречу парижане проведут дома против «Ле Мана» 10 октября. «Марсель» 11 октября сыграет в гостях с «Труа».

Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан обсуждают товарищеский матч в ноябрьскую международную паузу. Переговоры ведут РФС и Ассоциация футбола Узбекистана. Первоначально команды планировали встретиться 25 сентября в России, однако согласовать игру не удалось из-за календарей и ранее намеченных мероприятий. Дату и место ноябрьского матча стороны пока не определили.