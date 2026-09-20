«Скорее нет, чем да»: Дзюба признался, что близок к уходу из большого футбола

Артём Дзюба пока не определился со своим футбольным будущим, но всё больше склоняется к завершению профессиональной карьеры. Об этом 38-летний форвард рассказал в шоу «Кстати» на платформе VK Видео.

«Не знаю, честно. Прострация. 50 на 50. На самом деле, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нет», — признался футболист.

Дзюба отметил, что мог бы рассмотреть предложение от сильного клуба. В таком случае, по его словам, он готов помогать команде в раздевалке и выходить на замену. При этом продолжать карьеру в команде более низкого уровня нападающий не видит смысла. С конца прошлого сезона Дзюба находится в статусе свободного агента.

Последним клубом форварда был тольяттинский «Акрон», за который он выступал с сентября 2024 года. В мае клуб объявил, что контракт с футболистом продлён не будет. За команду Дзюба провёл 52 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.

За карьеру нападающий также играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкий «Адана Демирспор». Вместе с «Зенитом» он четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза — Суперкубок.

Ранее Life.ru рассказывал, что продолжение карьеры Дзюбы оказалось под вопросом после окончания регистрационного периода для футболистов.