Артём Дзюба может завершить карьеру через три дня

Футболист Артём Дзюба может завершить профессиональную карьеру уже после 11 сентября — в этот день в России закрывается регистрационный период. По данным Sport Baza, 38-летний лучший бомбардир российского футбола расторг контракт с «Акроном» до начала текущего трансферного окна.

Из-за этого форвард не сможет подписать соглашение с новой командой в статусе свободного агента после окончания регистрационного периода. Для перехода ему необходимо определиться с клубом в ближайшие три дня.

На данный момент подходящего варианта у Дзюбы нет. Футболист хотел провести в профессиональном футболе ещё как минимум один сезон, однако принципиальным условием для него было возвращение в Москву. Из столичных команд интерес к нападающему проявляла только «Родина». Этот вариант Дзюбу не устроил, поэтому договорённости между сторонами не последовало.

На фоне неопределённости вокруг будущего футболиста активизировались люди, предлагающие ему перейти в другие сферы. Среди возможных направлений называют бои, работу на спортивном телевидении и выступление в Медиалиге.

Официально о завершении карьеры Дзюба не объявлял. Однако если до закрытия регистрационного периода он не найдёт подходящую команду, продолжение выступлений на профессиональном уровне окажется под вопросом.

Пока он начал осваивать другие направления. Ранее Life.ru писал, что футболист приобрёл 25% IT-компании, связанной с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом. Одним из возможных направлений проекта называют спортивный маркетинг, продвижение спортсменов и организацию мероприятий.