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Опубликовано 8 сентября, 14:14

Артём Дзюба может завершить карьеру через три дня

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ artem.dzyuba

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ artem.dzyuba

Футболист Артём Дзюба может завершить профессиональную карьеру уже после 11 сентября — в этот день в России закрывается регистрационный период. По данным Sport Baza, 38-летний лучший бомбардир российского футбола расторг контракт с «Акроном» до начала текущего трансферного окна.

Из-за этого форвард не сможет подписать соглашение с новой командой в статусе свободного агента после окончания регистрационного периода. Для перехода ему необходимо определиться с клубом в ближайшие три дня.

На данный момент подходящего варианта у Дзюбы нет. Футболист хотел провести в профессиональном футболе ещё как минимум один сезон, однако принципиальным условием для него было возвращение в Москву. Из столичных команд интерес к нападающему проявляла только «Родина». Этот вариант Дзюбу не устроил, поэтому договорённости между сторонами не последовало.

На фоне неопределённости вокруг будущего футболиста активизировались люди, предлагающие ему перейти в другие сферы. Среди возможных направлений называют бои, работу на спортивном телевидении и выступление в Медиалиге.

Официально о завершении карьеры Дзюба не объявлял. Однако если до закрытия регистрационного периода он не найдёт подходящую команду, продолжение выступлений на профессиональном уровне окажется под вопросом.

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Пока он начал осваивать другие направления. Ранее Life.ru писал, что футболист приобрёл 25% IT-компании, связанной с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом. Одним из возможных направлений проекта называют спортивный маркетинг, продвижение спортсменов и организацию мероприятий.

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Николь Вербер
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