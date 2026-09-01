Дзюба купил четверть убыточной IT-компании, связанной с гендиром «Краснодара»

Форвард Артём Дзюба во время поисков нового футбольного клуба решил попробовать себя в бизнесе. Нападающий приобрёл 25% ООО «Эйдж-Консалт», совладельцем которого ранее был генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг. Об этом стало известно Mash на спорте.

«Эйдж-Консалт» зарегистрировали в 2024 году. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, технологическом консультировании, вычислительной технике и информационных технологиях. Одним из создателей организации стал Антон Шпак. В 2020–2021 годах он проходил процедуру банкротства после судебных разбирательств, связанных с задолженностью перед кредитором. В 2023 году Шпак женился на дочери Владимира Хашига, после чего начал теснее взаимодействовать с окружением «Краснодара».

Сам Хашиг ранее владел половиной «Эйдж-Консалт». Однако примерно за три недели до появления Дзюбы среди совладельцев он вышел из состава учредителей.

Финансовые показатели компании пока выглядят скромно. По приведённым данным, чистая прибыль организации два года назад составляла минус 1,5 млн рублей, а в прошлом году — около 572 тысяч рублей. Собственный капитал при этом оценивался в минус 2,6 млн рублей. Официально в штате числится один сотрудник. Один из предполагаемых вариантов развития проекта — спортивный маркетинг, работа со спонсорами, продвижение личных брендов спортсменов, организация мероприятий и цифровые стратегии. Другая возможная специализация связана с созданием корпоративных сайтов и IT-сервисов.

Пока публичное присутствие «Эйдж-Консалт» выглядит весьма скромно: в Instagram* у проекта всего два подписчика. Телеграм-канал получить комментарии у Дзюбы и Шпака, однако связаться с ними не удалось.

Ранее стало известно, что у Артёма Дзюбы за первые восемь месяцев 2026 года накопилось 85 административных штрафов. Общая сумма взысканий приблизилась к 100 тысячам рублей.

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