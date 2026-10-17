Экс-футболист сборной РФ Деменко заявил, что игра Сафонова вызывает гордость

Матвей Сафонов преодолел сложную адаптацию в ПСЖ и заслужил доверие тренера, считает бывший футболист сборной России Максим Деменко. По его мнению, российский голкипер своей игрой ответил на сомнения, сопровождавшие его переход в парижский клуб.

В беседе с «Газетой.ru» экс-футболист напомнил, что поначалу многие не понимали, зачем французской команде ещё один вратарь при Джанлуиджи Доннарумме. Теперь россиянин стал основным голкипером парижан, а его бывший конкурент защищает ворота «Манчестер Сити».

«Его игра вызывает просто гордость. Та игра, которую он показывает, а тренер ему доверяет. Это очень важно. Сафонов доказал своими работой и отношением», — подчеркнул спортсмен.

Он также отметил трофеи, завоёванные вратарём вместе с ПСЖ: две Лиги чемпионов, победы во французских турнирах и Межконтинентальном кубке. По его оценке, Сафонов уже доказал состоятельность на высоком уровне.

Напомним, 14 октября ПСЖ с Матвеем Сафоновым в воротах обыграл «Манчестер Сити» со счётом 4:2. Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов прошла в Манчестере. Оба мяча в ворота россиянина забил Эрлинг Холанд, однако парижане удержали преимущество и набрали шесть очков после двух матчей.