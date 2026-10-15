Сафонов назвал игру ПСЖ с «Манчестер Сити» суперматчем

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высоко оценил игру против английского «Манчестер Сити» во втором туре основного этапа Лиги чемпионов. Вратарь признался, что получил удовольствие от матча.

«С победой всех. Мне кажется, суперматч был. Лично мне очень понравилось. Было очень интересно. <...> Спасибо всем, кто болел и смотрел», — сказал он.

Напомним, ПСЖ обыграл «Манчестер Сити» со счётом 4:2 во втором туре Лиги чемпионов. Матч прошёл 14 октября на стадионе «Этихад» в Манчестере. Голкипер парижан Матвей Сафонов пропустил два мяча от Эрлинга Холанда. Для 27-летнего Сафонова это вторая игра в текущем еврокубковом сезоне и десятая во всех турнирах. В первом туре ПСЖ разгромил «Слован» со счётом 6:1. Тогда Сафонов также защищал ворота парижан на протяжении всего матча.