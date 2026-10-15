«Реал» отыгрался с 1:3 и вырвал победу у «Ромы» в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» перевернул ход встречи с «Ромой» в Лиге чемпионов, забив три мяча за семь минут игрового времени. Проигрывая 1:3 во втором тайме, испанский клуб победил в Риме со счётом 4:3.

Первым преимущество получил итальянский клуб: на 20-й минуте Мартен де Рон открыл счёт. Килиан Мбаппе ответил голом на 25-й, однако после перерыва Дониелл Мален дважды поразил ворота мадридцев — на 51-й и 58-й минутах. При счёте 3:1 у «Ромы» было комфортное преимущество, но удержать его команда не смогла.

В заключительной части встречи «Реал» нашёл способ пробить оборону хозяев. На 83-й минуте Карлос Эспи сыграл на добивании после удара Эндрика. Бразилец вскоре сам сравнял счёт, замкнув подачу с углового на 85-й минуте. Последнее слово осталось за Антонио Рюдигером: на 90-й минуте защитник отправил мяч в ворота после очередного углового.

Встреча стала для Мбаппе сотой в Лиге чемпионов. Его гол довёл личный счёт в турнире до 72 мячей — француз обошёл Рауля, забившего 71 раз, и занял пятое место в списке лучших бомбардиров соревнования. После двух туров у «Реала» шесть очков. «Рома» начала общий этап с ничьей против «Фенербахче» (1:1), поэтому поражение оставило её с одним очком. 20 октября римляне сыграют со «Слованом», а на следующий день мадридцы примут «Лейпциг».

Ранее «Пари Сен-Жермен» победил английский «Манчестер Сити» со счётом 4:2 во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере. Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который пропустил два мяча от Эрлинга Холанда. Гости открыли счёт уже на 13-й минуте благодаря голу Дезире Дуэ. Спустя две минуты преимущество ПСЖ увеличил Усман Дембеле. На 32-й минуте Витинья отправил третий мяч в ворота английского клуба, и на перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу французов.