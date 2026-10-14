Мбаппе обошёл Рауля и стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обошёл Рауля Гонсалеса по количеству голов в Лиге чемпионов и вышел на пятое место в истории турнира. Форвард забил свой 72-й мяч в матче против итальянской «Ромы» 14 октября. Это следует из статистики УЕФА.

Забитый мяч позволил 27-летнему футболисту обойти бывшего нападающего «Реала» Рауля Гонсалеса, на счету которого 71 гол. До этой встречи оба игрока делили пятую строчку исторического рейтинга.

Лидером списка остаётся португалец Криштиану Роналду. Второе место занимает аргентинец Лионель Месси со 129 мячами. Далее следуют польский форвард Роберт Левандовский, забивший 109 голов, и француз Карим Бензема, на счету которого 90 результативных ударов.

Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. До перехода в испанский клуб он защищал цвета «Монако» и французского «Пари Сен-Жермен». В составе парижан форвард дошёл до финала Лиги чемпионов в 2020 году, однако его команда уступила мюнхенской «Баварии».

Рауль провёл большую часть карьеры в мадридском «Реале», а затем выступал за немецкий «Шальке». Вместе с испанской командой он трижды выигрывал Лигу чемпионов — в 1998, 2000 и 2002 годах.

Ранее Килиан Мбаппе досрочно покинул расположение сборной Франции из-за повреждения сухожилия. Футболист получил травму во время матча Лиги наций против Турции, когда забивал победный гол на 55-й минуте после передачи Майкла Олисе. Сразу после удара нападающий почувствовал боль в колене и оказался на газоне. Медики оказали ему помощь, после чего француз ненадолго вернулся в игру, однако вскоре попросил замену. Главный тренер сборной Зинедин Зидан выпустил вместо него Дезире Дуэ. Французская футбольная федерация сообщила, что Мбаппе пропустит оставшуюся часть международного сбора. Несмотря на потерю капитана, сборная Франции одержала победу над Турцией в дебютном матче под руководством Зидана.