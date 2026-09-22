Защитник «Спартака» Кристофер Ву вспомнил, как жил по соседству с Мбаппе

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву заявил, что когда-то по соседству с ним жил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. Об этом камерунский игрок рассказал в «Царском подкасте», который выложила пресс-служба «красно-белых».

Кристофер Ву и Мбаппе жили по соседству. Видео © VK / ФК «Спартак-Москва»

У обоих спортсменов отцы родом из Камеруна. По словам игрока московской команды, друзьями они с Мбаппе не были, но жили по соседству. Ву рассказал, как однажды шёпотом попросил у Мбаппе после матча оставить автограф на футболке, которую он затем передал своему отцу.

«Мой папа — поклонник его таланта. Футболку я передал ему», — сказал футболист.

Напомним, что в Москву камерунский защитник Кристофер Ву переехал в сентябре прошлого года, подписав четырёхлетний контракт со «Спартаком». До этого он играл за «Ренн» из французской Лиги 1. За прошлый клуб он сыграл 60 матчей, забил 2 гола, получил 18 жёлтых и 3 красных карточки.