«Спартак» укрепил свои ряды защитником сборной Камеруна Кристофером Ву

Футбольный клуб «Спартак» официально сообщил о приобретении 23-летнего камерунского защитника Кристофера Ву, ранее выступавшего за «Ренн». Игрок заключил с московским клубом четырёхлетнее соглашение и будет выступать под третьим номером.

Обращение к фанатам от Кристофера. Видео © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

«Центральный защитник перешёл к нам из «Ренна» и подписал с клубом контракт до 2029 года», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В своём видеообращении к болельщикам «Спартака» футболист поделился восторгом от трансфера и нетерпением начать выступления за команду.

Кристофер присоединился к «Ренну» в январе 2022 года. За клуб он сыграл 60 матчей, забил 2 гола, получил 18 жёлтых и 3 красных карточки. За сборную Камеруна его послужной список насчитывает 21 матч, 2 забитых мяча и 4 желтые карточки.