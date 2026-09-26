Мбаппе выбывает из расположения сборной Франции до конца сбора из-за травмы

Килиан Мбаппе получил травму сухожилия во время победного гола Франции в матче Лиги наций с Турцией и больше не сыграет за сборную в текущем международном окне. Об этом сообщила Французская футбольная федерация.

«При исполнении победного удара Килиан Мбаппе получил травму колена. У него повреждение сухожилия, и он выбывает из расположения сборной до конца сбора. Скорейшего выздоровления, Килиан», — говорится в заявлении федерации.

Мбаппе забил на 55-й минуте после передачи Майкла Олисе. Французский форвард пробил низом, а сразу после удара почувствовал боль и сел на газон. Сначала он вернулся в игру после помощи врачей, но вскоре снова остановился. Тренер Зинедин Зидан заменил его на Дезире Дуэ.

При этом дебют Зидана завершился победой, несмотря на то что перед матчем команда успела провести лишь три-четыре тренировки. Тренер отметил организованность французов при потере мяча и назвал командную работу одним из главных итогов встречи.

Матч в Измите получился непростым для обеих сборных. В первом тайме Франция создала несколько опасных моментов: после удара Олисе Угурджан Чакыр спас Турцию, а Адриен Рабьо отправил мяч выше ворот. В ответ Майк Меньян выручил французов после удара головой Исмаила Юксекa. В концовке Турция осталась в меньшинстве: на 87-й минуте Чакыр получил красную карточку за игру рукой за пределами штрафной при попытке остановить удар Брэдли Барколя. Впереди у французов ещё три матча Лиги наций — две игры с Бельгией и встреча с Италией.

Ранее Бельгия обыграла Италию 2:0 в Риме в первом матче Лиги наций. Дебют Марка ван Боммела на посту главного тренера «красных дьяволов» получился результативным: Мика Годтс и Доди Лукебакио забили после сольных проходов. Первый гол бельгийцы забили в середине первого тайма. Годтс получил мяч в штрафной, протиснулся между двумя итальянскими защитниками и пробил по воротам. Для 19-летнего форварда «Пари Сен-Жермен» это был первый мяч за сборную. После перерыва Лукебакио увеличил разницу в счёте.