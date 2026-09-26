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Опубликовано 25 сентября, 22:39

Сборная Франции победила Турцию в первом матче под руководством Зидана

Килиан Мбаппе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Килиан Мбаппе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Сборная Франции обыграла Турцию со счётом 1:0 в первом матче Зинедина Зидана на посту главного тренера национальной команды. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе.

Капитан французов отличился на 54-й минуте после передачи Майкла Олисе. Вскоре после гола Мбаппе был заменён из-за проблем с коленом. На 87-й минуте вратарь сборной Турции Угурджан Чакыр получил красную карточку.

Победа стала первой для Зидана в качестве наставника национальной команды. Летом он сменил Дидье Дешама, руководившего французской сборной 14 лет.

Франция выступает в группе A1 Лиги наций вместе с Турцией, Бельгией и Италией. Следующий матч команда Зидана проведёт 28 сентября на выезде против бельгийцев.

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Ранее стартовый тур Лиги наций сезона-2026/27 подарил болельщикам одну из самых ярких афиш: в Амстердаме встретились сборные Нидерландов и Германии. Матч завершился результативной ничьёй 1:1, однако главное внимание было приковано не только к футболистам, но и к главным тренерам. Для Юргена Клоппа и Хави Эрнандеса эта встреча стала официальным дебютом у руля национальных команд.

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Виталий Приходько
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