Сборные Германии и Нидерландов сыграли вничью в дебютных матчах Клоппа и Хави

Стартовый тур Лиги наций сезона-2026/27 подарил болельщикам одну из самых ярких афиш: в Амстердаме встретились сборные Нидерландов и Германии. Матч завершился результативной ничьёй 1:1, однако главное внимание было приковано не только к футболистам, но и к главным тренерам. Для Юргена Клоппа и Хави Эрнандеса эта встреча стала официальным дебютом у руля национальных команд.

Немцы смогли конвертировать давление в забитый мяч ещё до перерыва. На 32-й минуте отличился полузащитник Феликс Нмеча.

Всё шло к минимальной выездной победы команды Клоппа, но на второй компенсированной ко второму тайму минуте Коди Гакпо точным ударом вырвал ничью для Нидерландов.

Обе команды набрали по одному очку на старте турнира. В другом матче группы 2 Лиги А сборная Греции одержала волевую победу над командой Сербии со счётом 2:1.

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная России планирует сыграть с участником ЧМ-2026 в ноябре. Национальная команда может встретиться со сборной Узбекистана. Переговоры ведутся между РФС и Ассоциацией футбола Узбекистана.