Бельгия обыграла Италию в первом матче Лиги наций при ван Боммеле

Бельгия обыграла Италию 2:0 в Риме в первом матче Лиги наций. Дебют Марка ван Боммела на посту главного тренера «красных дьяволов» получился результативным: Мика Годтс и Доди Лукебакио забили после сольных проходов.

Бельгия разгромила Италию. Видео © X / TGZ0042

Первый гол бельгийцы забили в середине первого тайма. Годтс получил мяч в штрафной, протиснулся между двумя итальянскими защитниками и пробил по воротам. Для 19-летнего форварда «Пари Сен-Жермен» это был первый мяч за сборную. После перерыва Лукебакио увеличил разницу в счёте. Игрок «Бенфики» начал рывок на своей половине поля, прошёл через центр поля и с расстояния около 23 метров отправил мяч в ворота.

Итальянцы в концовке обновили атаку сразу двумя дебютантами. Манчини выпустил Иссу Думбия и Мохамеда Али Зому. Оба ещё недавно были одноклубниками: в сезоне-2023/24 футболисты вместе играли за «Альбинолеффе» в третьем итальянском дивизионе. Для Манчини этот матч стал первым во втором заходе на посту тренера сборной Италии. Вернувшаяся к нему команда начала турнир с домашнего поражения.

Ранее стартовый тур Лиги наций сезона-2026/27 подарил болельщикам одну из самых ярких афиш: в Амстердаме встретились сборные Нидерландов и Германии. Матч закончился ничьёй 1:1. Но основное внимание было приковано не только к игрокам, но и к тренерам. Немцы открыли счёт до перерыва. На 32-й минуте Феликс Нмеча забил гол. Казалось, что команда Клоппа одержит минимальную победу на выезде. Однако на второй компенсированной минуте второго тайма Коди Гакпо точным ударом сравнял счёт.