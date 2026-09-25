Израильского футболиста удалили с поля за «стрельбу» из углового флажка

Нападающего сборной Израиля Саида Абу-Фархи удалили сразу после забитого мяча в матче первого тура группы A Лиги наций против Австрии. 20-летний футболист выдернул угловой флажок и сделал с ним жест, который ряд СМИ истолковал как имитацию стрельбы.

На 55-й минуте Абу-Фархи сравнял счёт — 1:1, после чего отправился к углу поля праздновать гол. Он опустился на одно колено и использовал древко флажка во время своего жеста.

Всего несколькими минутами ранее форвард уже получил предупреждение после стычки с австрийцем Кевином Дансо. За празднование болгарский судья Георгий Кабаков показал ему вторую жёлтую, и сборная Израиля осталась вдесятером.

При этом израильские СМИ настаивают, что Абу-Фархи изображал не выстрел, а удар бильярдным кием — таким образом он праздновал голы и раньше. Главный тренер сборной Ран Бен-Шимон также заявил, что футболист регулярно использует этот жест и прежде карточек за него не получал.

Численным преимуществом Австрия воспользовалась в концовке. Филипп Мвене забил на 90-й минуте, а Саша Калайджич отличился в компенсированное время. Встреча в Линце завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Недавно похожий скандал произошёл во Франции. Футболиста «Монако» Париса Бруннера дисквалифицировали на два матча за жест с «перерезанным горлом» после гола. После игры нападающий извинился и признал, что не справился с эмоциями.