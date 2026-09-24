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Опубликовано 24 сентября, 11:00

Одноклубник Головина пропустит два матча из-за «перерезанного горла» после гола

Бруннер из «Монако» дисквалифицирован за скандальное празднование гола

Парис Бруннер. Обложка © ТАСС / EPA / SEBASTIEN NOGIER

Парис Бруннер. Обложка © ТАСС / EPA / SEBASTIEN NOGIER

Нападающего «Монако» Париса Бруннера дисквалифицировали на два матча чемпионата Франции за скандальное празднование гола в игре со «Страсбуром». Об этом сообщила дисциплинарная комиссия национальной профессиональной футбольной лиги.

Инцидент произошёл 12 сентября во время матча четвёртого тура Лиги 1, завершившегося со счётом 1:1. После забитого мяча 20-летний форвард подбежал к трибуне хозяев и провёл рукой по горлу, изобразив жест, похожий на перерезание.

После встречи Бруннер объяснил, что услышал оскорбления в адрес своих родителей и не справился с эмоциями. Позже он извинился и признал, что его жест был неуместным.

Дисциплинарная комиссия назначила футболисту два матча реальной дисквалификации и ещё два условно. Санкция начнёт действовать с 29 сентября.

Таким образом, Бруннер не сыграет против «Тулузы» 10 октября и «Лорьяна» 18 октября. В нынешнем чемпионате Франции он забил четыре мяча в пяти встречах.

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Ранее Life.ru писал, что Бруннер оформил дубль за «Монако» после голевой передачи Александра Головина. Монегаски тогда обыграли «Марсель» со счётом 2:0.

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Матвей Константинов
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