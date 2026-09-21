Месси вышел на второе место по числу забитых со штрафных голов, опередив Жаира

Лионель Месси забил 75-й гол в карьере прямым ударом со штрафного и, по данным The Touchline, вышел на чистое второе место в истории футбола по этому показателю. Аргентинец отличился в матче MLS между «Интер Майами» и «Сан-Диего».

Встреча завершилась со счётом 2:2. Месси сравнял результат на 24-й минуте, закрутив мяч со штрафного в верхний угол ворот. Этот гол стал для него 20-м в текущем сезоне MLS.

По данным The Touchline, теперь у 39-летнего аргентинца 75 голов со штрафных. Он обошёл бразильца Жаира Роза Пинту, которому приписывают 74 таких мяча. Лидером рейтинга считается Марселиньо Кариока с 78 голами. При этом разные статистические источники могут расходиться в подсчёте подобных голов.

Для Месси этот мяч стал 101-м в составе «Интер Майами». За несколько дней до этого он забил свой 100-й гол за клуб в победном матче с мексиканским «Крус Асул».

Аргентинец выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Ранее он играл за «Барселону» и ПСЖ, а со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года и два Кубка Америки.

Ранее Life.ru рассказывал, как 100-й гол Месси за «Интер Майами» принёс ему 49-й трофей в карьере. Юбилейный мяч аргентинец забил в финале Кубка чемпионов против «Крус Асул», после чего американский клуб завоевал очередной титул.