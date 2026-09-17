100-й гол Месси за «Интер Майами» принёс аргентинцу 49-й трофей в карьере

«Интер Майами» стал обладателем Кубка чемпионов после победы над мексиканским «Крус Асул» со счётом 2:0. Американский клуб оформил победу благодаря голам Лионеля Месси и Каземиро.

Аргентинский нападающий открыл счёт на 24-й минуте, а бразильский полузащитник закрепил преимущество команды в концовке встречи, отличившись на 81-й.

Для Месси этот матч стал юбилейным. 39-летний форвард забил свой 100-й мяч в составе «Интер Майами» в 115-й игре за клуб. Всего за профессиональную карьеру аргентинец довёл количество голов до 929.

Новый трофей стал пятым для Месси в составе американской команды. Ранее он вместе с «Интер Майами» выигрывал Кубок лиг, регулярный чемпионат MLS, Восточную конференцию плей-офф и чемпионат MLS. Большую часть своих наград легендарный футболист завоевал во время выступлений за «Барселону». В составе каталонцев он получил 35 титулов, включая победы в чемпионате Испании, Кубке страны и Лиге чемпионов. Ещё три трофея Месси добавил во французском «Пари Сен-Жермен», а за сборную Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки, Олимпиаду и другие международные турниры.

По числу командных титулов среди футболистов Месси остаётся рекордсменом. Второе место занимает бывший партнёр аргентинца по «Барселоне» Дани Алвес, завершивший карьеру с 43 трофеями.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. В своём прощальном письме футболист поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на протяжении 20 лет. Спортсмен отметил, что будет скучать по атмосфере заполненных стадионов. Однако у аргентинца всё ещё остаётся один прощальный матч.