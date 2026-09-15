Месси вызвали в сборную Аргентины ради прощального матча
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Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины ради прощального матча за национальную команду. Об этом сообщила Аргентинская футбольная ассоциация.
Месси, объявивший 31 августа о завершении карьеры в сборной, присоединится к команде перед заключительной встречей предстоящей серии товарищеских игр. Аргентинцы 30 сентября сыграют с Боливией, 3 октября встретятся с Буркина-Фасо, а 6 октября — с Бенином. Именно последний матч станет прощальным для легендарного футболиста.
«Мы пригласили лучшего игрока мира, нашего капитана Лионеля Месси сыграть здесь, в Аргентине, 6 октября и устроить ему заслуженные проводы», — заявил президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.
Ранее ассоциация футбола Аргентины рассматривала возможность устроить Лионелю Месси масштабное прощание с национальной командой перед домашними болельщиками. Месси официально объявил об уходе из сборной Аргентины 31 августа после чемпионата мира 2026 года. За национальную команду он провёл 207 матчей и забил 125 голов.
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