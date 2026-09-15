Не ради турнира, а ради истории: Месси могут вернуть в сборную Аргентины на прощание

Ассоциация футбола Аргентины рассматривает возможность устроить Лионелю Месси масштабное прощание с национальной командой перед домашними болельщиками. Сборная готовит серию товарищеских матчей на родине. В предварительном календаре значатся встречи с Боливией 30 сентября, Буркина-Фасо 3 октября и Бенином 6 октября.

По данным местной прессы, руководство AFA хотело бы пригласить Месси на эти игры и организовать для легендарного капитана полноценные проводы. При этом окончательного подтверждения его участия пока нет.

Более того, журналист ESPN Диего Монройг утверждает, что в ближайшую международную паузу 39-летнего форварда вызывать не планируют. Возможность его появления в форме сборной рассматривается позднее — уже специально ради прощального мероприятия.

Месси официально объявил об уходе из сборной Аргентины 31 августа после чемпионата мира 2026 года. За национальную команду он провёл 207 матчей и забил 125 голов.

Ранее Life.ru сообщал, что Месси попрощался со сборной Аргентины трогательным письмом. Футболист признался, что решение далось ему тяжело, но он считает, что настало время уступить место новому поколению.