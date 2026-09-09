Преемник найден: Сборная Аргентины выбрала нового капитана после ухода Месси

Ромеро ещё перед чемпионатом мира 2026 года занимал третье место в капитанской иерархии после Месси и Отаменди. Теперь 28-летний защитник станет главным лидером команды на поле. За 58 матчей в составе сборной Ромеро уже трижды выходил на поле с капитанской повязкой. Впервые это произошло в победной встрече с Чили со счётом 1:0, затем он был капитаном в товарищеском матче с Венесуэлой и мартовской игре против Мавритании, завершившейся победой 2:1. В составе Аргентины защитник выиграл чемпионат мира 2022 года и два Кубка Америки. На мундиале 2026 года команда дошла до финала и завоевала серебряные медали.