Преемник найден: Сборная Аргентины выбрала нового капитана после ухода Месси
Скалони выбрал Ромеро новым капитаном сборной Аргентины после ухода Месси
Лионель Месси и Кристиан Ромеро. Обложка © AP / Stephanie Scarbrough, EPA / Chema Moya
Защитник мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро стал новым капитаном сборной Аргентины. Решение принял главный тренер национальной команды Лионель Скалони, сообщают TyC Sports и Infobae.
Смена капитана произошла после ухода Лионеля Месси. Аргентинец носил повязку на протяжении 15 лет, а вместе с ним национальную команду покинул вице-капитан Николас Отаменди.
Ромеро ещё перед чемпионатом мира 2026 года занимал третье место в капитанской иерархии после Месси и Отаменди. Теперь 28-летний защитник станет главным лидером команды на поле. За 58 матчей в составе сборной Ромеро уже трижды выходил на поле с капитанской повязкой. Впервые это произошло в победной встрече с Чили со счётом 1:0, затем он был капитаном в товарищеском матче с Венесуэлой и мартовской игре против Мавритании, завершившейся победой 2:1. В составе Аргентины защитник выиграл чемпионат мира 2022 года и два Кубка Америки. На мундиале 2026 года команда дошла до финала и завоевала серебряные медали.
В конце августа Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Решение 39-летний футболист принял после финала чемпионата мира 2026 года, в котором аргентинцы уступили Испании.
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