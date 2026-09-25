The Athletic: «МанСити» признали виновным в 114 нарушениях финансовых правил

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» признали виновным по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил Премьер-лиги. Об этом сообщает The Athletic, спортивное подразделение The New York Times.

Окончательное наказание пока не определено, рассматриваются различные варианты санкций. По сведениям, манчестерская команда намерена обжаловать решение. Официально итоги разбирательства не объявлены, а представители клуба подчёркивают, что процедура ещё продолжается.

В «Сити» также напомнили о своей позиции, изложенной в феврале 2023 года. В организации утверждают, что на протяжении восьми лет добросовестно соблюдали установленные процедуры и рассчитывали на независимость и беспристрастность руководства АПЛ.

Претензии к команде возникли по итогам расследования, начатого ещё в 2018 году. Лига обвиняла её в предоставлении недостоверной финансовой отчётности, неполном раскрытии вознаграждений тренеров и отказе сотрудничать с проверяющими. Отдельные эпизоды касались соблюдения правил финансового фейр-плей и устойчивости в 2013–2018 годах.

В числе рассматривавшихся обстоятельств были выплаты тренерскому штабу в период работы Роберто Манчини с 2009 по 2013 год. Все предъявленные обвинения «Манчестер Сити» ранее отвергал. В августе 2024 года The New York Times писала о возможном снятии с клуба 70–80 очков, однако нынешние меры наказания ещё не установлены.

Напомним, в феврале 2023 года Английская премьер-лига предъявила «Манчестер Сити» 115 обвинений в нарушении финансовых правил по итогам четырёхлетнего расследования. Претензии касаются периода с 2009 по 2018 год и включают предполагаемое предоставление недостоверной финансовой информации о доходах и спонсорских поступлениях, неполные сведения о выплатах игрокам и тренерам, нарушения правил финансового фэйр-плей УЕФА и требований АПЛ, а также отказ в должной мере сотрудничать с расследованием лиги. «Манчестер Сити» отвергает обвинения и заявляет, что располагает доказательствами своей невиновности. Слушания независимой комиссии начались в сентябре 2024 года и завершились в декабре того же года, однако по состоянию на сентябрь 2026-го решение публично не объявлено.

Ранее сообщалось, что Энцо Мареска возглавил «Манчестер Сити». Контракт с итальянским специалистом рассчитан до 2029 года. Итальянец уже работал в системе «Манчестер Сити». С 2022 по 2023 год он входил в штаб Пепа Гвардиолы и был его помощником в сезоне, когда команда выиграла требл. Последним местом работы Марески был «Челси». Вместе с лондонцами он выиграл Клубный чемпионат мира и Лигу конференций. Также Мареска работал в «Лестере» и «Парме».