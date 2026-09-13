«Манчестер Сити» в меньшинстве одолел «МЮ» благодаря голу Холанда

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась минимальным преимуществом гостей.

Манчестерское дерби прошло на стадионе «Юнайтед» и закончилось со счётом 1:0 в пользу «горожан». Единственный мяч забил Эрлинг Холанд на 60-й минуте. При этом «Сити» большую часть встречи играл в меньшинстве. На 23-й минуте полузащитник команды Фил Фоден получил красную карточку.

Несмотря на численное преимущество соперника, «Манчестер Юнайтед» не смог сравнять счёт и набрать очки в домашнем матче. После четырёх туров АПЛ «Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице с 12 очками. «Манчестер Сити» находится на 13-й строчке, имея в активе четыре балла.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 20 сентября сыграет на выезде с «Фулхэмом», а «Сити» в этот же день примет «Сандерленд».

«Манчестер Сити» продолжает усиливать состав перед новым сезоном. Ранее клуб объявил о переходе аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса из «Челси». Сумма сделки составила 146 млн евро, а контракт игрока с командой рассчитан до лета 2031 года.