Энцо Фернандес перешёл из «Челси» в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» оформил переход Энцо Фернандеса из «Челси» за 146 млн евро. Аргентинский полузащитник заключил с клубом пятилетний контракт и будет связан с командой до лета 2031 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Сити».

В 25 лет Фернандес уже успел собрать внушительную коллекцию достижений. Он выиграл чемпионат мира и Кубок Америки со сборной Аргентины, а на клубном уровне становился обладателем международных трофеев в Южной Америке и Европе. В «Сити» аргентинец перебрался после периода в «Челси», куда пришёл одним из самых заметных молодых полузащитников своего поколения. В Лондоне он стал важной частью команды и в 2025 году помог ей выиграть Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

Теперь Фернандесу предстоит встроиться в полузащиту «Манчестер Сити». Спортивный директор клуба Хьюго Вьяна рассчитывает на его универсальность: новичок способен участвовать в контроле мяча, работать в переходах и подключаться к атакам. Сам футболист объяснил решение желанием играть за клуб, который регулярно борется за самые значимые трофеи. После подписания контракта он заявил, что намерен учиться у новых партнёров и продолжать развивать собственную игру.

Профессиональный путь Фернандеса начался в «Ривер Плейте». В академию клуба из Буэнос-Айреса он попал ещё ребёнком, а в 18 лет отправился в «Дефенса-и-Хустисию». Под руководством Эрнана Креспо Фернандес стал игроком основы и выиграл с командой Южноамериканский кубок-2020 и Рекопу Южной Америки-2021. После возвращения в «Ривер Плейт» его карьера продолжила набирать обороты, а затем последовал переезд в Европу.

Наиболее значимым этапом стал чемпионат мира 2022 года. Фернандес стал частью чемпионской сборной Аргентины, а два года спустя вместе с национальной командой завоевал Кубок Америки. На последнем чемпионате мира он снова дошёл до финала, но на этот раз Аргентина уступила Испании.

Ранее «Манчестер Сити» согласовал с французским «Лиллем» переход 18-летнего полузащитника сборной Марокко Аюба Буадди. Стоимость трансфера может достигнуть 100 миллионов евро. Английский клуб гарантированно заплатит за футболиста 95 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. Буадди ранее согласовал условия личного контракта, рассчитанного до лета 2031 года.