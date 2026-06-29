Мареска возглавил «Манчестер сити» после ухода Гвардиолы

Энцо Мареска стал новым главным тренером «Манчестер Сити». Контракт с итальянским специалистом рассчитан до 2029 года, сообщает пресс-служба клуба.

«Горожане» выплатили «Челси» компенсацию около 20 млн евро. Сумма стала частью соглашения, позволившего Мареске вернуться в клуб. Итальянец уже работал в системе «Манчестер Сити».

С 2022 по 2023 год он входил в штаб Пепа Гвардиолы и был его помощником в сезоне, когда команда выиграла требл. Теперь Мареска стал преемником Гвардиолы. Перед тренером стоит задача сохранить стиль команды и начать новый этап после ухода одного из самых успешных наставников в истории клуба.

До этого главным тренером был Хосеп Гвардиола. Испанский специалист проработал в Англии десять лет. Вместе с Гвардиолой завершается один из самых успешных этапов в истории «Манчестер Сити».