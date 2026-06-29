Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 14:30

Мареска возглавил «Манчестер сити» после ухода Гвардиолы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MICHELE MARAVIGLIA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MICHELE MARAVIGLIA

Энцо Мареска стал новым главным тренером «Манчестер Сити». Контракт с итальянским специалистом рассчитан до 2029 года, сообщает пресс-служба клуба.

«Горожане» выплатили «Челси» компенсацию около 20 млн евро. Сумма стала частью соглашения, позволившего Мареске вернуться в клуб. Итальянец уже работал в системе «Манчестер Сити».

С 2022 по 2023 год он входил в штаб Пепа Гвардиолы и был его помощником в сезоне, когда команда выиграла требл. Теперь Мареска стал преемником Гвардиолы. Перед тренером стоит задача сохранить стиль команды и начать новый этап после ухода одного из самых успешных наставников в истории клуба.

Бельгиец Хуго Брос стал самым возрастным тренером в истории плей-офф ЧМ
Бельгиец Хуго Брос стал самым возрастным тренером в истории плей-офф ЧМ

До этого главным тренером был Хосеп Гвардиола. Испанский специалист проработал в Англии десять лет. Вместе с Гвардиолой завершается один из самых успешных этапов в истории «Манчестер Сити».

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar