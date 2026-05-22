«Манчестер Сити» подтвердил уход Гвардиолы после окончания сезона

«Манчестер Сити» официально сообщил, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола покинет клуб после завершения сезона. Испанский специалист проработал в Англии десять лет. Об уходе наставника сообщила пресс-служба английского клуба. Вместе с Гвардиолой завершается один из самых успешных этапов в истории «Манчестер Сити».

«Какое прекрасное время мы провели вместе. Не спрашивайте меня о причинах моего ухода, их нет, но в глубине души я знаю, что пришло мое время», — завершил 55-летний специалист.

В своём обращении тренер поблагодарил команду, болельщиков и сотрудников клуба. Он отметил, что навсегда сохранит любовь к «Сити», а также воспоминания о времени, проведённом в Манчестере.

За десять лет работы испанец выиграл с командой большое количество трофеев — как на внутренней арене, так и в международных турнирах. Журналисты называют Гвардиолу одним из главных тренеров современного футбола и человеком, серьёзно повлиявшим на развитие игры.

По данным СМИ, новым главным тренером клуба может стать Энцо Мареска, ранее работавший в «Челси». Итальянского специалиста считают одним из учеников Гвардиолы. При этом официального подтверждения назначения Марески пока не поступало.

Хосеп Гвардиола завоевал 6 титулов АПЛ, 5 Кубков лиги, по 3 Кубка и Суперкубка Англии. Главное достижение — первая в истории команды победа в Лиге чемпионов, а также выигранные Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. До Англии специалист работал с «Барселоной» (2 ЛЧ, 3 чемпионата Испании) и «Баварией» (3 «золота» Бундеслиги).