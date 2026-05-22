Гусев покинет пост главного тренера московского «Динамо» в конце мая

Московское «Динамо» завершает сотрудничество с главным тренером Роланом Гусевым. Он покинет команду в конце мая. О решении сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

«Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта», — говорится в сообщении.

В клубе поблагодарили 48-летнего специалиста за работу, отметив его профессионализм и ответственность на всех этапах сотрудничества. Также в «Динамо» пожелали тренеру успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, Гусев возглавил «Динамо» после ухода с поста Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» может вернуться немецкий тренер Сандро Шварц. 47-летний специалист работал с бело-голубыми в 2020-2022 годах.