Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 мая, 08:41

Гусев покинет пост главного тренера московского «Динамо» в конце мая

Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив

Московское «Динамо» завершает сотрудничество с главным тренером Роланом Гусевым. Он покинет команду в конце мая. О решении сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

«Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта», — говорится в сообщении.

В клубе поблагодарили 48-летнего специалиста за работу, отметив его профессионализм и ответственность на всех этапах сотрудничества. Также в «Динамо» пожелали тренеру успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, Гусев возглавил «Динамо» после ухода с поста Валерия Карпина.

«Зенит» готов купить Тюкавина у «Динамо» за 20 миллионов евро

Ранее сообщалось, что в «Динамо» может вернуться немецкий тренер Сандро Шварц. 47-летний специалист работал с бело-голубыми в 2020-2022 годах.

Милена Скрипальщикова
