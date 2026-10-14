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Регион
Опубликовано 14 октября, 20:58

«Реал» потерял Винисиуса на четыре матча чемпионата Испании

Обложка © ТАСС / Petr David Josek / АР

Обложка © ТАСС / Petr David Josek / АР

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустит четыре ближайших матча чемпионата Испании, включая принципиальное противостояние с «Барселоной». Бразильца наказали за неспортивное поведение во встрече с «Вильярреалом», завершившейся победой мадридцев со счётом 1:0. О решении дисциплинарного комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщило издание AS.

Поводом для разбирательства стал эпизод, в котором 26-летний футболист схватил за волосы канадского полузащитника «Вильярреала» Нейтана Салибу. Судья показал форварду красную карточку после просмотра видеоповтора.

При этом наказание связано не только с самим нарушением. Два матча Винисиус пропустит за агрессивные действия против соперника, ещё два — за эмоциональные протесты в адрес арбитра после удаления.

Бразилец не поможет «Реалу» во встречах с «Севильей» 18 октября, «Барселоной» 25 октября, «Расингом» 1 ноября и «Валенсией» 7 ноября. Таким образом, одно из главных противостояний испанского футбола — Эль-Класико — мадридцы проведут без своего нападающего.

После восьми туров «Реал» занимает четвёртую строчку Ла Лиги, набрав 18 очков. Первое место удерживает «Барселона» с 24 баллами, следом идут «Атлетико» и «Бетис», у которых по 19 очков.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл девять матчей во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и три результативные передачи. При этом дисквалификация распространяется на чемпионат Испании и не препятствует его участию в Лиге чемпионов.

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Ранее Life.ru сообщал о продлении контракта Винисиуса с «Реалом» до лета 2032 года. Соглашение заключили на фоне слухов об интересе к бразильцу со стороны лондонского «Арсенала». По данным британских СМИ, английский клуб был готов предложить за переход футболиста около 150 миллионов евро.

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Наталья Демьянова
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