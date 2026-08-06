Винисиус продлил контракт с «Реалом» на фоне слухов об интересе «Арсенала»

Бразильский вингер Винисиус Жуниор подписал новый контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщил испанский клуб.

Новое соглашение рассчитано до лета 2032 года. Предыдущий контракт футболиста истекал по окончании сезона-2026/27.

По данным британских СМИ, переговоры о продлении длились несколько месяцев на фоне сообщений об интересе со стороны лондонского «Арсенала». Утверждалось, что английский клуб был готов предложить за трансфер около 150 миллионов евро, однако сам футболист изначально хотел остаться в Мадриде.

Незадолго до подписания нового соглашения Винисиус удалил из соцсетей публикации, связанные с «Реалом», и убрал упоминание клуба из профиля, что породило слухи о возможном уходе. После оформления контракта бразилец вернул аватар и опубликовал фотографию, на которой целует эмблему мадридской команды.

26-летний Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. За это время он провёл 375 матчей, забил 128 голов и помог клубу дважды выиграть Лигу чемпионов и трижды стать чемпионом Испании. В 2024 году бразилец был признан лучшим футболистом сезона по версии ФИФА.

Ранее Life.ru рассказывал, как Ла Лига поздравила Винисиуса с 8-летием в «Реале» под русскоязычную песню. Строчка «И все твои обещания — пустота» идеально совпала с фразой самого футболиста, сказанной на первой пресс-конференции, где он сравнил свой стиль игры с манерой Неймара.