Стал известен новый клуб Мохаммеда Салаха

Турецкий клуб «Трабзонспор» подписал контракт с египетским нападающим Мохаммедом Салахом. Об этом сообщила пресс-служба команды. Срок соглашения не раскрывается, но, по информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, контракт рассчитан на два года.

34-летний Салах выступал за английский «Ливерпуль» с 2017 года и покинул клуб после завершения прошлого сезона. Всего за мерсисайдцев он сыграл 442 матча, забил 257 голов и отдал 123 голевые передачи. Это третий результат в истории клуба по голам — впереди только Иан Раш и Роджер Хант.

С «Ливерпулем» Салах выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и дважды Кубок лиги.

«Трабзонспор» — один из самых титулованных клубов Турции: он семь раз выигрывал чемпионат и десять раз Кубок страны. В прошлом сезоне команда заняла третье место.