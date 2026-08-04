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4 августа, 19:52

Дартсмен Литтлер заявил, что превзошёл Ямаля в главных достижениях

Обложка © X / LukeTheNuke180 / ТАСС / AP

Обложка © X / LukeTheNuke180 / ТАСС / AP

Люк Литтлер сравнил свои достижения с успехами Ламина Ямаля и заявил, что именно он заслуживает звания лучшего в мире. 19-летний дартсмен поставил себя выше молодой звезды «Барселоны», отметив свои главные победы в карьере.

Ламин Ямаль к 19 годам уже успел стать одной из главных звёзд мирового футбола. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира, а также установил несколько возрастных рекордов в «Барселоне».

Люк Литтлер, один из лучших дартсменов планеты, считает свои достижения более весомыми. К 19 годам англичанин дважды выиграл чемпионат мира по дартсу и стал первым за десять лет игроком, которому удалось защитить титул.

«Ямаль — лучший в мире? Нет, это не так! Вероятно, лучший — я», — заявил Литтлер, сравнив свои успехи с карьерой молодого футболиста. Его слова приводит Goal.com.

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18-летний дартсмен Люк Литтлер был признан самым сексуальным спортсменом на планете по результатам опроса. Парень далёк от идеала с обложки. Литтлера даже назвали спортсменом-антисупермоделью, а также «героем рабочего класса с телом любителя пообедать в пабе». О чём свидетельствует такой выбор девушек, Life.ru рассказала сексолог Лариса Никитина.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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