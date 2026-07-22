Испанская Ла Лига оригинально поздравила нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора с восьмилетием в мадридском клубе. Официальный аккаунт чемпионата опубликовал нарезку ярких моментов с презентации бразильца, наложив её на русскоязычный трек EMIN и JONY «Камин».

Ла Лига поздравила Винисиуса с 8-летием в «Реале» под русский трек. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ laliga

Выбор музыкального сопровождения оказался на редкость точным. Строчка «И все твои обещания — пустота» идеально совпала с фразой самого футболиста, сказанной на той пресс-конференции, где он сравнил свой стиль игры с манерой Неймара.

Винисиус перебрался в «Реал» летом 2018 года из бразильского «Фламенго». Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Действующий контракт 26-летнего форварда рассчитан до июня 2027 года. В минувшем сезоне он провёл за королевский клуб 53 матча, отметившись 22 забитыми мячами и 14 голевыми передачами, а всего в его активе 375 игр, 128 голов и 100 результативных пасов. На прошедшем чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии нападающий сыграл 5 встреч, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что трек JONY «Камин» обрёл феноменальную мировую славу благодаря вирусным ИИ-роликам с драматичными историями про фрукты, заполонившим TikTok. Певец признался, что на песню было снято порядка 4 миллионов видео, каждое из которых в среднем набирает по 30 миллионов просмотров, охватывая широчайший спектр тем от футбола до дорам и жизненных ситуаций. По словам исполнителя, создатель ИИ-движка точно знал, какой именно трек идеально ляжет под этот тренд.