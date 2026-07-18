«Гимн грусти и измен»: «Камин» JONY с 4 млн прослушиваний стала гимном ИИ-драм и обогнала Тейлор Свифт

Песня JONY «Камин» получила неожиданную мировую популярность благодаря ИИ-роликам про фрукты, которые заполонили TikTok. Пользователи создают короткие драматичные истории с сюжетами об изменах, предательствах и жизненных драмах, а «Камин» стал их гимном. На песню уже снято около 4 миллионов видео, сообщил сам артист на VK Fest.

«Камин» JONY с 4 млн прослушиваний стала гимном ИИ-драм и обогнала Тейлор Свифт. Видео © Life.ru

«На этот трек снято около 4 миллионов видео, и в среднем одно набирает 30 миллионов просмотров, охватывая темы от футбола до дорам и жизненных ситуаций», — рассказал Jony.

По словам JONY, создатель ИИ-движка точно знал, какую песню подставить под этот тренд. В результате бешеной популярности саундтрека певец обогнал по числу слушателей мировых звёзд, включая Дрейка и Тейлор Свифт. «Камин» стал не просто хитом, а полноценным культурным феноменом, объединившим миллионы пользователей по всему миру.

Ранее Life.ru писал, что песня Jony «Камин» 2020 года получила вторую жизнь через нейросетевые ролики в TikTok, став саундтреком к коротким AI-сериалам о любовных драмах фруктов и овощей, где герои переживают измены и скандалы. Вирусный успех принёс композиции 879 млн прослушиваний на YouTube Music за месяц, что считается рекордом, и, по оценкам, принёс артисту около $3 млн роялти.