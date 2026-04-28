Тейлор Свифт решила защититься от дипфейков ИИ и зарегистрировала свой голос

Исполнительница Тейлор Свифт намерена юридически защитить свой голос и внешность от использования в контенте, созданном искусственным интеллектом. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

«Она закулисно забронировала за собой несколько очень специфических товарных знаков, призванных гарантировать, что любые цифровые копии её голоса и изображения будут «считаться недействительными», — говорится в сообщении.

В частности, заявка касается фраз, которые ассоциируются с её голосом: «Привет, это Тейлор Свифт» и «Привет, это Тейлор». Эти выражения планируется закрепить в формате звукового товарного знака. Отдельно под защиту может попасть визуальный образ певицы — сценический костюм с разноцветными элементами, серебряными акцентами и розовой гитарой с чёрным ремнём.

Такие меры связаны с ростом числа ИИ-копий знаменитостей. Речь идёт о песнях, видео и дипфейках, которые создаются без участия самих артистов. Ожидается, что регистрация поможет ограничить использование её образа в подобных проектах без согласия исполнительницы.

Ранее сообщалось, что интерес к музыкальным экспериментам с использованием нейросетей в последнее время заметно вырос, и отдельные проекты начинают приносить ощутимую прибыль. Один из таких случаев связан с вирусной версией хита «Седая ночь», в которой голос Юрия Шатунова был заменён на синтезированное звучание, имитирующее Канье Уэста.