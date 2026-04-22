Август создал, Канье спел, а в итоге деньги у Разина: Создатель ИИ-кавера «Седой ночи» не получил доход от трека
Андрей Разин присвоил доход от нейрокавера на песню Шатунова.
Нейросетевая версия хита «Седая ночь», «исполненная» голосом Канье Уэста, принесла своим владельцам около 10 миллионов рублей. Однако автор, создавший этот проект, не получил от релиза ни рубля, узнал телеграм-канал Baza.
Идея принадлежит 36-летнему менеджеру по туризму из Ижевска, работающему под псевдонимом Август Септемберов. Мужчина увлекся генеративными технологиями и начал экспериментировать, заставляя западных артистов перепевать отечественную классику. Его версия трека Юрия Шатунова с голосом американского рэпера стала вирусной и даже возглавила глобальный чарт Shazam.
Как сообщил музыкальный эксперт Сергей Дворцов, за короткий промежуток времени композиция сгенерировала солидную прибыль. Но Септемберов утверждает, что не имел отношения к дистрибуции. По его словам, продюсер Андрей Разин просто скачал работу и опубликовал её на стриминговых сервисах, указав в качестве артистов Bad Style и Tender May.
Создатель контента заявляет, что Разин активно продвигает релиз как собственный продукт: рекламирует его в социальных сетях и приписывает себе авторство. На попытку ижевского креатора договориться о разделе прибыли последовал категоричный отказ — продюсер внес его в черный список. Аналогичная участь постигла и представителя СМИ, попытавшегося прояснить обстоятельства дела.
Сейчас ижевчанин намерен отстаивать свои интересы в правовом поле при поддержке коллег по цеху. Тем временем Spotify уже ограничил доступ к скандальному треку.
Ситуация осложняется давними спорами вокруг интеллектуальной собственности на наследие «Ласкового мая». Хотя суд признал права за семьей покойного Шатунова, Разин продолжает считать композиции своими. В 2025 году в отношении продюсера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве: следствие полагает, что он использовал сфальсифицированные договоры с автором Сергеем Кузнецовым для незаконного получения прибыли. Сейчас фигурант скрывается от правосудия в США.
