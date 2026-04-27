Клевета, оккультизм и удар по истории: В России требуют начать наказывать за ложь о Гагарине

В России выступили с инициативой ввести ответственность за распространение ложной информации о Юрии Гагарине и признать материалы с ложью о тех событиях экстремистскими. С таким предложением выступил председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он заявил Life.ru, что в интернете всё чаще появляются публикации, искажающие образ первого космонавта.

Я ознакомился с так называемыми «исследованиями», которые публикуются на некоторых сайтах и в блогах. Авторы этих текстов пытаются представить Юрия Гагарина не как всемирно известного героя, первого человека в космосе, а как «агента советской пропаганды», «послушную шестерёнку режима», «коммунистического агитатора». Они докатываются до того, что сравнивают его с Че Геварой — революционером-террористом, убивавшим людей. Это не критика, это грязная клевета на человека, которого знает и любит весь мир Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной Думы

Иванов подчеркнул, что особую опасность такие материалы представляют для детей. Он отметил, что при поиске информации о космонавте пользователи могут наткнуться на сайты, где его полёт связывают с оккультными теориями или называют «лжегероем». Отдельное внимание он обратил на случаи в образовательной среде. По его словам, ему известен эпизод, когда преподаватель в спортивной школе рассказывала детям, что Гагарин якобы не был первым человеком в космосе.

Депутат считает, что подобные утверждения формируют у молодёжи недоверие к истории собствевнной страны. Он также раскритиковал бездействие ведомств, которые, по его мнению, должны реагировать на распространение таких сведений. Иванов сообщил, что направит обращения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием проверить публикации и ограничить к ним доступ. В случае выявления нарушений он предлагает привлекать авторов к ответственности, вплоть до уголовной.

Кроме того, он призвал провести проверки в школах, секциях и кружках, чтобы выявить педагогов, распространяющих недостоверную информацию. По его мнению, защита исторической памяти должна рассматриваться как вопрос национальной безопасности.

