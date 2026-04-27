Клевета, оккультизм и удар по истории: В России требуют начать наказывать за ложь о Гагарине
Обложка © ТАСС / АР
В России выступили с инициативой ввести ответственность за распространение ложной информации о Юрии Гагарине и признать материалы с ложью о тех событиях экстремистскими. С таким предложением выступил председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он заявил Life.ru, что в интернете всё чаще появляются публикации, искажающие образ первого космонавта.
Я ознакомился с так называемыми «исследованиями», которые публикуются на некоторых сайтах и в блогах. Авторы этих текстов пытаются представить Юрия Гагарина не как всемирно известного героя, первого человека в космосе, а как «агента советской пропаганды», «послушную шестерёнку режима», «коммунистического агитатора». Они докатываются до того, что сравнивают его с Че Геварой — революционером-террористом, убивавшим людей. Это не критика, это грязная клевета на человека, которого знает и любит весь мир
Иванов подчеркнул, что особую опасность такие материалы представляют для детей. Он отметил, что при поиске информации о космонавте пользователи могут наткнуться на сайты, где его полёт связывают с оккультными теориями или называют «лжегероем». Отдельное внимание он обратил на случаи в образовательной среде. По его словам, ему известен эпизод, когда преподаватель в спортивной школе рассказывала детям, что Гагарин якобы не был первым человеком в космосе.
Депутат считает, что подобные утверждения формируют у молодёжи недоверие к истории собствевнной страны. Он также раскритиковал бездействие ведомств, которые, по его мнению, должны реагировать на распространение таких сведений. Иванов сообщил, что направит обращения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием проверить публикации и ограничить к ним доступ. В случае выявления нарушений он предлагает привлекать авторов к ответственности, вплоть до уголовной.
Кроме того, он призвал провести проверки в школах, секциях и кружках, чтобы выявить педагогов, распространяющих недостоверную информацию. По его мнению, защита исторической памяти должна рассматриваться как вопрос национальной безопасности.
