Заработал на овощах $3 млн: Песня Jony завирусилась из-за ИИ-роликов про измены фруктов

Песня Jony «Камин», выпущенная ещё в 2020 году, неожиданно получила вторую жизнь благодаря нейросетевым роликам. Спустя шесть лет трек стал главным саундтреком ИИ-сериалов про фруктовые измены в TikTok.

Трек массово используют в коротких AI-сериалах про любовные драмы между фруктами и овощами. В таких видео бананы, клубники, яблоки и огурцы переживают измены, расставания и семейные скандалы с почти человеческими эмоциями.

Чаще всего ролики строятся по одному сценарию: сначала пара счастлива, затем девушка сообщает о беременности, но ребёнок оказывается «другим фруктом». Так герой узнаёт об измене, а на фоне звучит «Камин». Именно из-за этих вирусных видео песня снова разлетелась по соцсетям и стала звучать почти в каждом втором нейросетевом ролике такого формата.

По подсчётам блогеров, за последний месяц композиция набрала на YouTube Music 879 млн прослушиваний. Это называют абсолютным рекордом платформы. По предварительным оценкам, только на роялти артист мог заработать около $3 млн.

Ранее JONY столкнулся с серьёзными проблемами с голосом. Концерт певца в Минске 27 марта едва не сорвался: утром перед выступлением артист потерял голос. Однако отменять шоу, на которое пришли более 5500 зрителей из Беларуси и других стран, он не стал и обратился к врачу. В течение дня ему провели несколько инвазивных процедур: пять раз до концерта и один раз уже во время выступления делали «заливки» адреналина в область голосовых связок, а также внутримышечные инъекции гормональных препаратов.

После этого состояние артиста ухудшилось. JONY пришлось отменить концерты из-за потери голоса. Врачи выявили у него воспаление связок и поставили жёсткое условие — полный покой. Медики запретили певцу не только выходить на сцену, но и разговаривать. Специалисты предупредили, что при нарушении рекомендаций JONY рискует навсегда потерять голос.

Кстати, про Тейлор Свифт. На фоне вирусных ИИ-роликов всё больше артистов задумываются о защите от нейросетей. Так, певица решила юридически защитить свой голос и внешность от использования в контенте, созданном искусственным интеллектом.