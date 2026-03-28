JONY потерял голос, но всё равно спел для 5500 минчан на адреналине и гормонах

Концерт JONY в Минске 27 марта едва не сорвался — утром перед выступлением артист потерял голос. Однако отменять шоу, на которое собрались более 5500 зрителей из Беларуси и других стран, певец отказался. В пресс-службе JONY рассказали, что он обратился к врачу, которая в течение дня провёл серию инвазивных процедур: пять раз до начала и один раз во время концерта делал «заливки» адреналина в область голосовых связок, а также внутримышечные инъекции гормональных препаратов.

Фрагмент концерта JONY в Минске. Видео © Предоставлено Life.ru / Евтух Михаил Сергеевич

Начало сместили на час. JONY открыл выступление песней «Никак», а затем рассказал публике о случившемся, поблагодарив за терпение. Зал поддерживал артиста аплодисментами и подпевал на протяжении всего вечера. В паузах между номерами певец продолжал получать медицинскую помощь.

Врач ставит JONY уколы для голоса. Фото © Пресс-служба JONY

На концерте также прошло гендер-пати — JONY объявил, что у пары будет девочка, пошутив, что желающим родить дочь стоит проводить такие мероприятия на его выступлениях. Финалом программы стала «Комета»: артист вышел на сцену босиком и раскачал зал. После шоу он сдержал обещание и устроил фотосессию для всех желающих.

«К сожалению, подобные форс-мажоры случаются в артистической практике, и потеря голоса — одна из тех ситуаций, от которой никто не застрахован. Но я благодарен минской публике за поддержку», — поделился JONY. В ближайшую неделю ему предписан полный голосовой покой.