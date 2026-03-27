27 марта, 20:52

Концерт Полины Гагариной в Астане отменили

Полина Гагарина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gagara1987

Концерт российской певицы Полины Гагариной в Астане, запланированный на 5 апреля, отменён. Об этом сообщил казахстанский сервис Zakazbiletov.kz. В публикации организаторы сослались на обстоятельства, не зависящие от них, артиста и площадки. Деньги за билеты обещают вернуть автоматически в течение двух недель.

На официальном сайте певицы выступление в столице Казахстана в афише не значится. Ближайшие концерты анонсированы 15 апреля в Бишкеке и 16 апреля в Ташкенте.

Это не первая отмена концерта Гагариной в Астане. Предыдущий был запланирован на 27 ноября 2025 года, но в сентябре организаторы сообщили, что выступление не состоится из-за «обстоятельств со стороны частного организатора». Детали тогда не раскрывались.

Продюсер раскрыл, как Пугачёва манипулировала организаторами сборных концертов
Ранее более тысячи россиян столкнулись с проблемами при покупке билетов на концерт Макса Коржа в Стамбуле. Деньги списывались, но сами билеты покупатели так и не получили. Некоторые пытались купить билеты по нескольку раз, но ситуация не менялась.

Артём Гапоненко
