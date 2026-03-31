Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 10:53

Голос на пределе: JONY экстренно отменил выступления и проходит серьёзное лечение

Певец JONY отменил концерты до середины апреля из-за потери голоса

Обложка © VK / jony_me

Обложка © VK / jony_me

Популярный исполнитель Джахид Гусейнли, известный под псевдонимом JONY, вынужден взять творческую паузу. Из-за серьезных проблем со здоровьем артист отменил все частные выступления как минимум до середины апреля, пишет Mash.

Тревожным поводом для столь решительных мер стало состояние 30-летнего певца после недавнего шоу в Минске. 27 марта прямо во время выступления артисту стало резко плохо. Чтобы продолжить программу, музыканту пришлось сделать пять инъекций адреналина, которые помогли купировать острую боль и отёк.

Несмотря на экстренную помощь, ситуация усугубилась. Специалисты выявили у звезды воспаление связок и поставили жёсткое условие: полный покой. Медики запретили вокалисту не только выступать на сцене, но и разговаривать, предупредив о риске навсегда потерять голос при несоблюдении рекомендаций.

Сейчас автор хита «Комета» проходит интенсивный курс терапии. В план лечения входят гормональные препараты, противовоспалительные средства, ингаляции и увлажнение дыхательных путей. Кроме того, звезде прописали строгий режим сна без малейших голосовых нагрузок.

При благоприятном прогнозе восстановление займет около трех недель. Если процесс заживления пройдет без осложнений, вернуться к привычному графику и частным заказам артист сможет не раньше 19 апреля.

«Солд-аут обеспечен»: Рудковская высказалась о возможном приезде корейской группы BTS в РФ

Ранее Life.ru рассказывал, как приобретение билетов на концерт Макса Коржа в Стамбуле обернулось для более чем тысячи российских поклонников фиаско: списанные с карт деньги так и не превратились в заветные пропуска на выступления. При этом ажиотаж вокруг продаж был впечатляющим — в электронной очереди томились десятки тысяч желающих, а минимальная цена билета стартовала с отметки в 6 тысяч рублей.

Оксана Попова
