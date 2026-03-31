31 марта, 07:00

«Солд-аут обеспечен»: Рудковская высказалась о возможном приезде корейской группы BTS в РФ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gq

Продюсер Яна Рудковская считает, что выступления популярной k-pop команды BTS в ближайшее время в России вряд ли состоятся. Однако она уверена: если бы турне и случилось, все билеты были бы раскуплены мгновенно.

«На мой взгляд, это маловероятно и нереалистично в ближайшее время», — ответила Рудковская в беседе с РИА «Новости» на вопрос о возможных гастролях коллектива в РФ.

Продюсер подчеркнула, что в стране очень много поклонников корейской поп-музыки, а значит, спрос на выступления BTS был бы огромным.

«Я думаю, что у них однозначно был бы солд-аут», — добавила она.

Это не первое достижение группы: ребята стали первыми в истории, кто одновременно несколько раз возглавлял американские чарты HOT100 и Billboard 200 со свежими песнями и пластинками. С начала 2020 года это случилось уже в седьмой раз.

Концерт группы BTS принесёт экономике Южной Кореи триллионы вон
Корейские артисты недавно порадовали поклонников первым за шесть лет полноформатным альбомом, в который вошло 14 треков. По такому случаю в центре Сеула на площади Канхвамун организовали бесплатный концерт для фанатов — организаторы подготовили 22 тысячи мест.

Дарья Денисова
