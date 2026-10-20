Сафонов спас ворота «ПСЖ» и прервал голевую серию «Барселоны»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не позволил «Барселоне» забить в первом тайме матча Лиги чемпионов, отразив опаснейший выход один на один Фермина Лопеса. Каталонцы впервые в нынешнем сезоне ушли на перерыв без забитого мяча, а парижане сохранили преимущество — 1:0.

Ключевой эпизод произошёл в концовке первой половины встречи. Лопес оказался перед российским вратарём и попытался перебросить его, однако Сафонов сумел отразить удар. Испанец попытался сыграть на добивании, но вместо мяча попал по голове защитнику Вильяну Пачо. После проверки VAR судья не стал удалять футболиста «Барселоны».

К этому моменту «ПСЖ» уже вёл в счёте. На 38-й минуте Дезире Дуэ воспользовался ошибкой Ламина Ямаля при передаче и отправил мяч в ворота Жоана Гарсии. Парижане получили преимущество, которое удалось удержать до перерыва.

Ранее российский голкипер Матвей Сафонов стал лучшим игроком матча «Пари Сен-Жермен» против «Страсбура» в чемпионате Франции. Вратарь совершил семь сейвов и даже поучаствовал в атаке, завершившейся третьим голом парижан. Его выступление отдельно отметили на официальном сайте французского клуба.