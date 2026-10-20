РФС утвердил окончательный состав сборной России U15 на турнир ФИФА

Российский футбольный союз определил итоговый состав юношеской сборной России до 15 лет для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане. В заявку вошли 14 футболистов, включая полузащитника московского «Динамо» Матвея Абдулхаликова. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Команда отправится в Баку 21 октября. Уже на следующий день юные футболисты начнут выступление на международном турнире, который продлится до 31 октября.

Среди вызванных игроков — представители ведущих российских клубов. Вратарскую линию составят Андрей Щадилов из московского «Динамо» и Родион Изюмский из петербургского «Зенита».

В обороне сыграют Семён Савосин («Акрон»), Даниил Кон («Краснодар»), Егор Горяинов («Зенит») и Карим Залялов («Рубин»). В полузащиту вошли Матвей Абдулхаликов («Динамо»), Арсен Бестаев (ЦСКА), Анатолий Цимин («Краснодар»), Иван Казакевич и Александр Ольховский (оба — «Родина»), а также Илья Храбрый («Зенит»).

За нападение будут отвечать Матвей Родионов из московского «Спартака» и Егор Люсин из столичного «Локомотива».

На предварительном этапе россиянам предстоят встречи со сверстниками из Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Затем команда проведёт ещё пять матчей с соперниками, занявшими аналогичные места в других группах.

Игры пройдут по необычным правилам: на поле одновременно будут находиться по восемь футболистов от каждой команды, а продолжительность матча составит 40 минут — два тайма по 20 минут.