Женская сборная России по футболу осталась на 27-м месте в мировом рейтинге ФИФА, несмотря на две крупные победы над Индией в октябре. Обновлённый список национальных команд Международная федерация футбола опубликовала 20 октября.

В начале месяца россиянки провели две товарищеские встречи в индийской Калькутте и суммарно забили соперницам 12 безответных мячей. В первом матче 8 октября команда Юрия Красножана разгромила Индию со счётом 4:0, а спустя три дня добилась ещё более убедительной победы — 8:0.

Во второй встрече российские футболистки отправили в ворота соперниц пять мячей ещё до перерыва. Дублями отметились Дарина Ишмухаметова, Марина Ачоян и Наталья Машина, а ещё по голу забили Даяна Кишмахова и Елизавета Семёнова. Несмотря на столь результативную серию, подняться выше 27-й строчки сборной не удалось.

Лидерство в мировом рейтинге сохранила Испания, которая в октябре обыграла американок со счётом 2:0, а затем сыграла с ними вничью — 2:2. Сборная США осталась второй, а тройку сильнейших замкнула Германия.

Одно из самых заметных изменений произошло за пределами лидирующей группы. Сборная Малави после выхода в финал Кубка африканских наций поднялась сразу на 49 позиций и заняла 104-е место. Дания впервые за 16 лет вернулась в десятку лучших женских команд мира.

Ранее Life.ru рассказывал о победе российских футболисток над сборной Китая в июне 2026 года. Встреча в Ухани завершилась со счётом 2:1, а решающие мячи забили Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Спустя несколько дней россиянки вновь оказались сильнее китаянок, выиграв со счётом 1:0. При этом национальная команда по-прежнему не участвует в официальных международных турнирах из-за ограничений, введённых в 2022 году. В июне генсек РФС Максим Митрофанов сообщил о продолжающихся переговорах с ФИФА и УЕФА, отметив заинтересованность международной федерации в возвращении российских сборных на соревнования.