Российские футболистки обыграли китаянок в Ухани и готовятся ко второй встрече
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Женская сборная России по футболу победила команду Китая в товарищеском матче. Игра прошла в Ухани и завершилась со счётом 2:1.
У российской команды отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. В составе сборной Китая гол забила Ванг Шуанг.
Матч стал первой из двух запланированных встреч между командами в Китае.
Следующая игра пройдёт 7 июня, но уже в закрытом режиме.
Для российской сборной это возможность проверить состав и игровую форму на фоне ограниченного числа международных матчей.
Для женской сборной России такие матчи сейчас особенно важны. С 2022 года команда не участвует в официальных турнирах ФИФА и УЕФА, поэтому товарищеские встречи остаются главным способом сохранять международную практику и проверять состав. На этом фоне победа над Китаем на выезде выглядит заметным результатом: китайская команда остаётся опытным соперником с большой историей в женском футболе.
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