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Регион
3 июня, 14:11

Российские футболистки обыграли китаянок в Ухани и готовятся ко второй встрече

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan POTOR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan POTOR

Женская сборная России по футболу победила команду Китая в товарищеском матче. Игра прошла в Ухани и завершилась со счётом 2:1.

У российской команды отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. В составе сборной Китая гол забила Ванг Шуанг.

Матч стал первой из двух запланированных встреч между командами в Китае.

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Следующая игра пройдёт 7 июня, но уже в закрытом режиме.

Для российской сборной это возможность проверить состав и игровую форму на фоне ограниченного числа международных матчей.

Для женской сборной России такие матчи сейчас особенно важны. С 2022 года команда не участвует в официальных турнирах ФИФА и УЕФА, поэтому товарищеские встречи остаются главным способом сохранять международную практику и проверять состав. На этом фоне победа над Китаем на выезде выглядит заметным результатом: китайская команда остаётся опытным соперником с большой историей в женском футболе.

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Марина Фещенко
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