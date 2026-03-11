«Каково там девушкам?» LIFE и Ассоциация менеджеров поговорили с женщинами в «мужских» профессиях

Есть фраза, которую слишком многие женщины хотя бы раз слышали в своей жизни: «Это не женское дело». Её говорят по-разному — снисходительно, с насмешкой, будто между делом, а иногда и как будто из лучших побуждений. Так говорят девочкам, которые выбирают футбол, силовой спорт, инженерное дело, авиацию, производство, военную журналистику или карьеру в большом бизнесе. Так говорят тем, кто выходит за пределы чужих ожиданий.

Но мир давно уже не помещается в старые формулы.

К Международному женскому дню Ассоциация менеджеров и Life.ru провели совместное исследование «Женщины-лидеры: вызовы, решения, стратегии». В опросе участвовали высшие руководители и директора функциональных подразделений более чем 130 российских компаний из разных отраслей экономики. И если свести результаты к одной мысли, она будет звучать так: женщины не просто приходят в сферы, которые еще недавно считались исключительно мужскими. Они меняют их изнутри — стилем лидерства, способом мыслить, качеством работы, самой культурой отношений.

Хотя вход в этот мир по-прежнему нельзя назвать лёгким.

Участники исследования среди главных препятствий для женщин, которые выбирают «нетипичные» профессии и отрасли или идут к лидерским позициям, назвали гендерные предубеждения в обществе — 25%, необходимость постоянно доказывать свою компетентность — 11%, двойные стандарты при оценке результатов — 13%, а также разницу в зарплатах между мужчинами и женщинами на аналогичных управленческих позициях — 29%.

И всё же за сухими цифрами стоит куда более важный вывод: путь этот сложен, но проходим. И успех на нём определяется не полом, а квалификацией, дисциплиной, внутренней устойчивостью и верой в собственное дело.

Исследование показывает: всё больше женщин готовы строить карьеру в традиционно мужских сферах. Они открыто говорят о барьерах, которые никуда не исчезли, но одновременно замечают и другое: там, где женщины приходят в профессию и остаются в ней, начинает меняться сама среда. Команды выигрывают от разнообразия взглядов, бизнес получает большую гибкость в управлении, а рабочая атмосфера становится живее и устойчивее.

Когда участников опроса попросили назвать преимущества, которые даёт бизнесу и обществу освоение женщинами традиционно мужских профессий, на первое место они поставили альтернативный взгляд на стандартные процессы — 63%. Следом — разрушение гендерных стереотипов для следующих поколений — 51%, способность находить компромиссы в конфликтах — 34%, повышенное внимание к безопасности на производстве — 26%, а также дополнительную мотивацию для коллег-мужчин повышать квалификацию — 13%. Вопрос предполагал множественный выбор.

Среди сильных качеств женщин-лидеров участники исследования чаще всего отмечали многозадачность — 64%, внимательность к деталям — 39%, терпение и усидчивость — 25%, эмпатию в командной работе — 17%, креативность в решении технических задач — 14% и активный нетворкинг — 8%.

Но любые цифры обретают смысл только тогда, когда за ними слышны живые голоса. Поэтому LIFE поговорил с женщинами, которые выбрали путь в сферах, где до сих пор слишком часто задают один и тот же вопрос: «Каково там девушкам?» Их истории — о характере, о профессиональном достоинстве, о привычке идти вперёд даже тогда, когда в тебя сначала не очень-то верят.

Каждое препятствие — это возможность извлечь урок

Для полузащитницы ЖФК «Динамо» Исидоры Вучкович футбол никогда не был чем-то случайным или внешним. Он вошёл в её жизнь естественно — как семейная интонация, как язык, на котором в доме говорили с детства. Её отец, бывший футболист и тренер, был тем человеком, благодаря которому любовь к игре стала частью её собственной биографии.

«Папа — бывший футболист и тренер, именно благодаря ему я полюбила футбол», — рассказывает Исидора.

Женский футбол в последние годы становится всё заметнее, но старое отношение к нему ещё не исчезло окончательно. Для многих футбол по-прежнему остаётся территорией мужчин. Исидора говорит о главном заблуждении просто и точно: «У спорта нет пола. Есть качество, труд и результат».

Исидора Вучкович уверена: спорт — «божество» бесполое. Фото © Пресс-служба ФК «Динамо»

Да, различия между мужским и женским футболом всё ещё ощутимы — прежде всего в объёмах финансирования и уровне внимания со стороны медиа. Но даже здесь ситуация постепенно меняется: женские команды выходят из зоны экзотики и всё чаще воспринимаются именно как профессиональный спорт — серьёзный, конкурентный, зрелищный.

Хотя стереотипы, конечно, никуда не делись.

Мужчины иногда считают, что девушки-футболистки не могут выглядеть женственно. Из-за этого часто возникают споры

И всё же прежнего недоумения становится меньше. А главный урок, который дал ей спорт, связан не только с победами, но и с тем, как переживать трудности: «Каждое препятствие — это возможность извлечь урок. Если верить в себя и в то, что ты делаешь, в итоге можно преодолеть любые трудности».

У меня самая лучшая работа в мире

История Марьяны Наумовой началась почти случайно — как часто и начинаются вещи, которые потом определяют всю жизнь. Однажды отец взял её с собой в зал для пауэрлифтинга. Марьяне было девять лет. Пока взрослые готовились к соревнованиям, девочка подошла к штанге и попробовала выжать пустой двадцатикилограммовый гриф. Сделала это четыре раза.

В тот момент что-то щёлкнуло.

«Мне понравилось — и уже на следующий день я пошла с отцом в зал тренироваться», — вспоминает она.

Спустя несколько лет Марьяна уже ставила рекорды. Девочек в этом спорте тогда почти не было, но именно это, кажется, только добавляло драйва. «Скоро я начала поднимать больше взрослых женщин и побеждать их. Это было прикольно», — говорит она.

Марьяна Наумова — 4-х кратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, военкор, волонтёр, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале, а с недавних пор ещё и приглашённый автор Life.ru. Фото © Кристина Мельникова (barbie_at_war)

Позже её судьба совершила ещё один резкий поворот — из спорта она пришла в журналистику, причём сразу в одну из самых тяжёлых и опасных её сфер. В 2014 году Марьяна начала ездить с гуманитарными миссиями в Донбасс и публиковать репортажи в социальных сетях. Затем были Сирия и другие страны, где она снимала происходящее вокруг.

«Это не я искала профессию — это профессия нашла меня», — говорит Марьяна.

Сегодня она — военный корреспондент. И скепсис со стороны окружающих, по её словам, не имеет большого значения. «Я стараюсь просто достойно делать свою работу. Когда результат получается хорошим, это оценивают и другие».

В 2025 году Марьяна Наумова получила Премию Правительства России в области СМИ за свои репортажи. Но важнее наград для неё, кажется, другое ощущение — точное и редкое чувство, что ты на своём месте. «У меня самая лучшая работа в мире. Я делаю любимое дело, помогаю людям и понимаю, что нужна своей стране».

У меня самая лучшая работа в мире. Я делаю любимое дело, помогаю людям и понимаю, что нужна своей стране

Женственность — это про умение быть разной

Если произнести вслух словосочетание «гребной слалом», воображение обычно рисует что-то суровое: мощную воду, скорость, напряжённую борьбу со стихией. И потому девушка с длинной косой под шлемом у стартовой линии у многих до сих пор вызывает почти растерянное удивление.

Алсу Мизоева, участница Олимпийских игр в Токио и вице-чемпионка мира по гребному слалому, к таким реакциям привыкла давно. «Когда люди видят девушку в слаломе, у них возникает лёгкий когнитивный диссонанс», — улыбается она.

Хотя сам этот спорт, как объясняет Алсу, устроен гораздо тоньше, чем кажется со стороны. Здесь важна не только физическая сила. «Слалом — это математика, интуиция и творчество одновременно».

Каждый канал — особенный. Каждый спуск — новый разговор с водой. Здесь мало просто бороться: нужно чувствовать поток, понимать его логику, работать с ним, а не против него.

Алсу Мизоева говорит, что в её спорте намного больше поэзии, чем кажется на самом деле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsumf

Алсу не раз говорили, что ей стоило бы выбрать что-нибудь «более женское». Говорили и то, что спорт — не профессия, и что она будет жалеть о потраченном времени, если не добьётся большого результата. Но она продолжила идти своей дорогой.

И этот путь научил её не только дисциплине, но и одному из самых важных умений — переживать поражения.

Мы гораздо чаще проигрываем, чем выигрываем. Но именно в этом рост — важно пережить поражение и двигаться дальше

При этом для Алсу сила и женственность никогда не были противоположностями. Напротив. «Женственность — это не про отсутствие силы, а про умение быть разной».

Если ты хорошо делаешь свою работу, тебя уважают

Когда Анна Лебедева сказала знакомым, что собирается работать на производстве и управлять промышленным краном, реакция была вполне ожидаемой. Кто-то удивлялся, кто-то шутил, кто-то сразу обозначал границы привычного мира: «Это же мужская работа».

Но для самой Анны всё выглядело иначе. Её с детства тянуло к технике. «Я могла часами наблюдать, как работает строительная техника или как на заводе двигаются огромные механизмы», — вспоминает она.

После колледжа Анна пришла на предприятие, сначала работала оператором на линии, а затем прошла обучение и получила допуск к управлению мостовым краном. Со стороны эта профессия может показаться простой: будто человек просто двигает рычаги. На деле же это постоянная концентрация, точность, пространственное мышление и ответственность, от которой зависят и люди, и производственный процесс.

«Ты должен постоянно контролировать пространство, вес груза, траекторию, людей вокруг. Это большая ответственность», — говорит Анна.

Поначалу коллеги присматривались к ней настороженно. Но на производстве, как она сама замечает, всё довольно быстро расставляется по местам. «Если ты хорошо делаешь свою работу, тебя уважают. И уже не важно, мужчина ты или женщина».

Сегодня она чувствует себя в профессии уверенно и особенно любит тот момент, когда огромная конструкция плавно отрывается от земли и безошибочно встаёт на нужное место. «Тогда понимаешь: да, ты управляешь чем-то по-настоящему большим».

Я понимала, что хочу более серьёзную работу

Диана Иванова пришла в профессию осознанно. Она искала вахтовую работу и хотела заниматься тем, что имеет вес, практический смысл, реальную пользу. Когда увидела вакансию инженера и прочитала обязанности, сразу почувствовала внутреннее совпадение.

«Я понимала, что хочу более серьёзную работу, где смогу внести вклад. Когда увидела вакансию инженера и прочитала обязанности, сразу почувствовала — это моё. Пошла учиться и во время обучения только сильнее убедилась, что быть инженером — это круто».

Для неё инженерное дело — это не только про стабильность, но и про созидание. «Инженеры создают, тестируют и внедряют технические решения, которые делают нашу жизнь комфортнее и безопаснее. Поэтому эта профессия востребована и в ней всегда есть возможности для профессионального роста».

В начале пути ей, как и многим другим, пришлось столкнуться со стереотипами. Хрупкая девушка в инженерной роли у многих вызывала удивление. Сначала её старались ограждать от серьёзных задач, не всегда сразу воспринимали мнение всерьёз. Но со временем всё изменилось — вместе с опытом и результатом.

«Ты становишься увереннее, проявляешь инициативу, предлагаешь решения и вовремя сдаёшь работу. Коллеги это видят и постепенно начинают прислушиваться к твоему мнению».

Очень ответственно, не всегда просто, но безумно интересно!

Любовь Маргариты Сапуновой к небу родилась ещё в студенческие годы. Тогда она занималась прыжками с парашютом, бывала в аэроклубах, и именно там у неё появилось желание связать свою жизнь с авиацией.

Начало этого пути было таким, каким и бывает у пилотов: с большим количеством учёбы, с ощущением перегруженности, с необходимостью быстро собирать воедино множество новых навыков. «Огромный объём информации, очень много нового. В начале не хватает распределения внимания на всё. Но постепенно привыкаешь — всё складывается в один пазл, и ты начинаешь работать так, как надо».

Небо и наша героиня — это взаимная любовь на всю жизнь. Фото vk.com/ Рита Сапунова

Сегодня Маргарита — пилот Boeing и командир воздушного судна авиакомпании S7 Airlines. Коллеги приняли её тепло, а вот наиболее ярко, по её словам, на женщину в командирском кресле реагируют пассажиры.

Когда я пересела в командирское кресло, пассажиры стали реагировать ярче: сначала удивление и лёгкое волнение, а после полёта — улыбки, радость и слова благодарности. Мне часто через бортпроводников передают привет, и это всегда очень приятно

Женщины-командиры воздушных судов в России пока всё ещё редкость. Но и это, уверена Маргарита, вопрос времени. «На работе я в первую очередь пилот. А то, что женщины-пилоты и, тем более, командиры пока редкость, — это просто вопрос времени».

Её формула отношения к профессии звучит очень точно: «Очень ответственно, не всегда просто, но безумно интересно!»

Тренд, который становится нормой

Эксперты рынка труда отмечают: участие женщин в профессиях, которые раньше считались мужскими, в последние годы действительно растёт — и не только в спорте или бизнесе, но также в промышленности, логистике и производстве.

Директор по организационному развитию и персоналу группы компаний «Свеза» Ирина Казанцева говорит, что этот процесс связан сразу с несколькими факторами.

В последние несколько лет соотношение сотрудников в „Свезе" стабильно: 58–59% мужчин и 41–42% женщин. После 2021 года растёт доля женщин в традиционно „мужских" профессиях. Этому способствовали снятие законодательных ограничений, автоматизация производств и кадровый дефицит. Мы создаём комфортные условия для работы в производстве, и сегодня женщины успешно работают машинистами кранов, водителями автопогрузчиков, сушильщиками и укладчиками пиломатериалов

То, что ещё недавно выглядело как исключение, постепенно становится частью нормы.

Успешное лидерство — это сочетание разных компетенций

История Натальи Цой в группе компаний «Мариллион» — пример карьеры, построенной не резким скачком, а долгим, последовательным движением вверх. Более 20 лет назад она пришла в компанию бухгалтером в департамент аутсорсинга. Сегодня Наталья — управляющий партнёр.

Между этими точками — сложные проекты, работа в самых разных отраслях, движение от специалиста к старшему менеджеру, а затем к партнёрской позиции. «Каждый этап стал важной частью моего профессионального становления», — говорит она.

Первые годы Наталья вспоминает как время очень интенсивного обучения. Нужно было быстро переключаться между разными бизнес-сферами, разбираться в их специфике, понимать особенности бухгалтерского учёта в рознице, фармацевтике, производстве.

Главным вызовом было научиться быстро переключаться между разными бизнес-сферами, глубоко понимать особенности их работы и при этом сохранять высокое качество услуг

Именно этот опыт позже стал фундаментом для руководящей роли — дал системное мышление, гибкость, умение работать в многозадачности и собирать сильные команды.

В 2022 году Наталья Цой заняла должность управляющего партнёра. Здесь профессиональная оптика изменилась: стало важнее не контролировать каждую деталь, а строить такую систему, в которой люди могут раскрывать свои сильные стороны. «Когда в компании сотни сотрудников, невозможно контролировать каждую деталь. Важно создавать систему, в которой люди могут раскрывать свой потенциал и расти вместе с компанией».

Сегодня в «Мариллион» около 60% сотрудников — женщины, 40% — мужчины. По мнению Натальи, именно это разнообразие делает рабочую среду сильнее. Она особенно ценит гибкость, эмпатию и способность выстраивать доверие внутри команды. «Эти качества помогают находить решения даже в самых сложных ситуациях и создают атмосферу сотрудничества. Когда люди чувствуют, что их мнение важно, они гораздо сильнее вовлечены в общий результат».

Пока твои решения правильные, людям абсолютно всё равно, кто их принимает

В детстве мало кто отвечает на вопрос о будущей профессии: «Хочу стать футбольным арбитром». Екатерина Курочкина тоже не мечтала о флажке на боковой линии. Но любовь к спорту привела её именно туда.

После школы она поступила в спортивный вуз, где ей предложили попробовать себя в школе футбольных судей. Это решение оказалось судьбоносным. «Судейство — это возможность быть частью величайшей игры на свете».

Сегодня Екатерина — арбитр ФИФА и первая женщина-ассистент судьи в РПЛ. И её взгляд на профессию предельно ясен: в футболе важен не пол, а точность решений и уровень подготовки.

Пока твои решения правильные — людям абсолютно всё равно, кто их принимает: мужчина или женщина

Ошибки и сложные матчи в карьере, конечно, случаются. Но именно разбор этих эпизодов и позволяет двигаться дальше. Самыми яркими моментами своей карьеры Екатерина называет финал Олимпийских игр в Токио, матч за третье место на чемпионате мира и финал женской Лиги чемпионов 2019 года.

Я выбирала не конкретную профессию, а людей и атмосферу

В истории Виктории Добровольской музыка появилась не как профессия в строгом смысле слова, а как пространство, в котором она хотела жить. Она десять лет играла на скрипке, изучала теорию, постепенно понимая, что хочет связать с этим всю свою жизнь.

«Я выбирала не конкретную профессию, а людей и атмосферу, в которой хочу находиться», — говорит наша героиня.

Позже в её жизни появилось дирижирование. В 2007 году Виктория поступила на симфоническое дирижирование и была единственной девушкой на курсе. «Когда я поступила, это был настоящий нонсенс», — вспоминает она.

Сегодня у неё четыре диплома Санкт-Петербургской консерватории — по хоровому и симфоническому дирижированию. По её словам, на женщину-дирижёра люди сначала действительно реагируют с удивлением, но потом, как правило, начинают видеть главное — уровень профессионала. «Иногда достаточно немного времени, чтобы люди поняли, что перед ними специалист».

Мужчины часто не верят, когда я говорю, чем занимаюсь

Любовь Ирины Сидоровой к автоспорту началась ещё в детстве — сначала с игрушечных машинок, а потом с мультфильма «Тачки». «Я посмотрела его и поняла: мне это нужно».

Она уговорила отца отвезти её на картинг, а уже после первой тренировки тренер предложил заниматься серьёзно. С тех пор прошло 16 лет: были картинг, формулы, чемпионат мира, а сегодня — выступления в классе GT4 на суперкарах.

Мужчины часто не верят, когда я говорю, чем занимаюсь

Но на трассе всё быстро становится на свои места. «Когда приезжаешь на трек, становится понятно: перед ними профессионал».

За эти годы отношение к женщинам в автоспорте, по её словам, заметно изменилось. Сейчас соперники воспринимают её прежде всего как сильного конкурента, а не как исключение из правил. И это, возможно, одна из самых важных перемен.

Когда тебе говорят «нет», появляется желание доказать обратное

Когда начались боевые действия, Лана Иден почувствовала, что должна быть там, где происходят события. «Я почувствовала, что должна поехать».

Но попасть в зону боевых действий девушкам поначалу было непросто, и право на эту работу приходилось буквально отстаивать.

Когда тебе говорят „нет", появляется желание доказать обратное

Сегодня Лана — военный корреспондент телеканала «Звезда». Её профессия требует не только внутренней собранности, но и физической выносливости: бронежилет, каска, тяжёлое снаряжение — обязательная часть работы. «Бронежилет тяжёлый, но зато качаются мышцы», — говорит она.

При этом Лана не романтизирует риск. Она прямо говорит о страхе как о нормальном человеческом чувстве: «Кто не боится, тот, наверное, не живёт. Но ты просто делаешь свою работу максимально осторожно».

Что советуют тем, кто только начинает

Участниц исследования также попросили дать рекомендации женщинам, которые строят карьеру. Чаще всего они говорили о необходимости учиться находить баланс между работой и личной жизнью — 26%, не бояться просить о повышении зарплаты — 22%, инвестировать в самообразование и расширение профессиональных связей — 18%, окружать себя людьми, которые верят в ваш потенциал — 13%, работать над личным брендом — 12% и проявлять инициативу с самого начала карьеры, не дожидаясь идеального момента, — 9%.

У всех этих женщин разные судьбы, разный темперамент, разная профессиональная среда. Кто-то управляет самолётом, кто-то выходит на футбольное поле, кто-то ведёт репортажи из опасных точек, кто-то работает на производстве, кто-то строит карьеру в крупном бизнесе или ведёт за собой оркестр. Но в их историях есть общее.

Каждая хотя бы раз сталкивалась с сомнением — чужим или навязанным извне. Каждой приходилось преодолевать предвзятость, недоверие, ожидания общества, которое всё ещё любит раскладывать способности по гендерным ячейкам. И каждая в итоге доказала одно и то же: решающим оказывается не то, кем тебя заранее считают, а то, что ты действительно умеешь, как работаешь, насколько готова выдерживать давление и идти дальше.

Об этом же говорят и результаты опроса: женщины, которые строят карьеру в «мужских» профессиях, чаще всего называют ключевыми факторами успеха дисциплину, устойчивость к критике и готовность постоянно учиться.

И, пожалуй, это главный вывод всей этой истории. Путь в так называемый «мужской мир» для женщин давно уже открыт. Да, на нём по-прежнему может потребоваться чуть больше настойчивости, чуть больше смелости, чуть больше внутренней опоры. Но если история вообще чему-то и учит, так это тому, что женщин такие обстоятельства никогда по-настоящему не останавливали.