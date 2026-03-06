В Госдуме хотят сократить на два часа рабочий день по пятницам для женщин

В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин по пятницам на два часа при сохранении средней зарплаты. С такой инициативой выступил вице-спикер парламента Борис Чернышов. Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

«Прошу вас рассмотреть возможность установления сокращённой на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты», — говорится в документе.

В случае реальных законодательных изменений это станет обязательным для бюджетных учреждений, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний мера может носить рекомендательный характер. По данным Минтруда, на женщин приходится почти половина всех занятых в стране. Средняя продолжительность их рабочей недели составляет 37,2 часа — это на 27 минут больше, чем в 2022 году. У мужчин этот показатель вырос лишь на четыре минуты.

Кроме основной занятости, россиянки тратят много времени на домашние обязанности. Исследования Росстата показывают, что на бытовые дела и уход за родственниками уходит около 235 минут в день. Для матерей с детьми до шести лет эта нагрузка ещё выше — 360 минут в будни и 392 минуты в выходные. По мнению автора инициативы, сокращённая пятница позволит женщинам больше отдыхать и проводить время с семьёй, пишет ТАСС.

Ранее аналитики выяснили, сколько могли бы зарабатывать россиянки, если бы домашние заботы были официальной работой. Для этого эксперты изучили предложения профильных организаций — например, клинингов. Например, москвички получали бы порядка 72 тысяч рублей, а жительницы Новосибирска — около 41 тысяч.