Няня, повар и клинер в одном лице: Работа женой сулит женщинам до 70 тысяч в неделю

Если бы домашний труд женщины в семье с одним ребёнком оплачивался по рыночным расценкам, она могла бы заработать от 41 до 72 тысяч рублей. Такие данные в исследовании подсчитал финансовый маркетплейс «Сравни» и поделился ними с Life.ru.

Аналитики использовали средние рыночные предложения профильных сервисов, а также расчётные данные по временным затратам в типичной семье. Согласно результатам, стоимость услуг существенно различается в зависимости от региона. В Москве час работы персонального ассистента оценивается в 800–1200 рублей, повара — до 2500 рублей, клинера — до 900 рублей. В Санкт-Петербурге расценки ниже: няня стоит 400–550 рублей в час, повар — до 1800 рублей. В Екатеринбурге и Казани час няни с проживанием обходится в 300–450 рублей, в Новосибирске — 300–400 рублей.

Суммарная экономическая оценка женского труда за неделю составила:

Москва — около 72 000 рублей;

Санкт-Петербург — около 57 000 рублей;

Екатеринбург / Казань — около 44 000 рублей;

Новосибирск — около 41 000 рублей.

Совокупная нагрузка в 75 часов распределяется между четырьмя ключевыми ролями. Больше всего времени — около 50 часов — занимает работа няни (уход и развитие ребёнка). Ещё 12,5 часа уходит на приготовление еды и закупку продуктов (функции повара), 8,5 часа — на поддержание чистоты (клининг) и примерно 4 часа — на планирование логистики и административные задачи (персональный ассистент).

Помимо физического труда, женщины часто выполняют роль «домашнего менеджера», удерживая в памяти множество бытовых процессов. Постоянное переключение между ролями исполнителя и организатора создаёт серьёзную когнитивную нагрузку, которая нередко приводит к эмоциональному выгоранию внутри семьи.

Семейный психолог Виктория Дмитриева прокомментировала результаты исследования. По её словам, такие цифры помогают женщинам осознать собственную значимость в семье. Домашний труд — это полноценная работа, которую женщины выполняют бесплатно, совмещая функции сразу нескольких специалистов. Однако психолог советует использовать эти данные не для «выставления счёта» партнёру, а как повод для конструктивного диалога.

«Важно разделять понятия заботы и бытовых обязанностей. Бытовая рутина — часть взрослой жизни, которая не должна автоматически приравниваться к проявлению любви. Романтизация быта может быть опасной: настоящая забота всегда добровольна, тогда как требование бытовых подвигов становится формой давления. Парам стоит перераспределять обязанности или при возможности нанимать помощников, чтобы освобождать время для настоящих чувств — объятий, комплиментов и внимания друг к другу», — подчеркнула специалист.

Ранее Life.ru рассказывал, что мужчины и женщины по-разному подходят к выбору работы из-за глубинных социальных установок. Женщинам до сих пор приходится доказывать свою состоятельность, а работа становится для них смыслом и способом самореализации.