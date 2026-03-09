От шахт до неба: Останина восхитилась женщинами, которые трудились и приближали победу в ВОВ

Нужно постоянно рассказывать о подвигах наших советских женщин в военный период, не только в честь 8 Марта, заявила в беседе с Life.ru депутат ГД РФ Нина Останина. Единственная в мире женщина – директор шахты — Мария Косогорова из Кемеровской области. Это замечательно, что в проекте Life.ru «Фронт под землёй: неизвестный подвиг женщин-шахтёров» есть о ней информация. Память об этой женщине удивительна.

Наш долг сейчас — сделать всё, чтобы сохранить память о подвиге этих женщин. У войны не женское лицо, но вообще-то женщины тоже воевали. Вспомнить только нашу женскую эскадрилью, которую боялись фашисты, называли «ночными ведьмами». Вспомнить наших женщин-снайперов. У нас до сих пор в нашем общественном движении, которым я руковожу, «Надежда России», состоит в качестве почётного председателя Марья Михайловна Рохлина. Ей 101 год, она кавалер ордена Боевого Красного Знамени, почётный гражданин Белгорода, Волгограда и нескольких европейских городов. Нина Останина Депутат Госдумы РФ

Поэтому, конечно, рассказывать нужно не только в канун 8 Марта, и не только в канун Великой Победы, добавила Останина. Тем более что сейчас идёт спецоперация, и важно вдохновляться подвигами советских женщин. Сейчас с Международным женским днём поздравляют и женщин, которые находятся на фронте: врачей, медсестёр. Кроме того, там и боевые действия выполняют порой наши девушки.

По словам Останиной, самопожертвование женщины — это природное качество, которое обычно проявляется в мирное время, но в тяжёлые для страны годы прекрасная половина человечества умеет мобилизовать внутренние ресурсы. В период Великой Отечественной войны женщины заменили мужчин, они продолжали работать на предприятиях, в том числе эвакуированных в Сибирь и на Урал. Поэтому мы, будучи потомками, в неоплатном долгу перед советскими труженицами.